Rusia abre investigación penal contra el fundador de Telegram

ARCHIVO – El cofundador de Telegram, Pavel Durov, aparece en une vento el 1 de agosto de 2017, en Yakarta, Indonesia. (AP Foto/Tatan Syuflana, Archivo) AP

Durov, quien nació y comenzó su carrera en Rusia, acusó a Moscú de inventar pretextos para restringir el acceso de los rusos al servicio de Telegram como parte de un intento de “suprimir el derecho a la privacidad y la libertad de expresión”.

“Un triste espectáculo de un Estado que le teme a su propio pueblo”, escribió Durov en redes sociales.

En las primeras horas del martes, medios rusos habían empezado a difundir informes no confirmados de que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) había abierto una investigación penal contra Durov.

Esto ocurre dos semanas después de que el organismo regulador de comunicaciones de Rusia, Roskomnadzor, informara sobre las restricciones impuestas a Telegram, al acusar a la empresa de negarse a acatar la ley rusa.

La medida desencadenó una inusual ola de indignación pública, que incluyó la crítica generalizada de blogueros militares afines al Kremlin, quienes advirtieron que la aplicación de mensajes es utilizada ampliamente por las tropas rusas que combaten en Ucrania y que restringir su servicio descarrilaría las comunicaciones militares.

Sin embargo, las autoridades rusas han presentado continuamente a Telegram como un riesgo para la seguridad. El ministro de Desarrollo Digital, Maksud Shadayev, declaró a la agencia de noticias rusa Interfax que agencias de inteligencia extranjeras podrían estar leyendo mensajes enviados a través de Telegram por soldados rusos en la línea del frente.

Al ser consultado sobre el caso, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el martes que el FSB había reunido información sobre un “gran número de infracciones” cometidas por la aplicación, así como sobre contenido que podría “representar potencialmente un peligro para nuestro país”. Señaló que Telegram no había estado dispuesto a cooperar con las autoridades.

“Con base en esto, los organismos pertinentes están tomando las medidas que consideran apropiadas”, afirmó Peskov.

En el régimen del presidente Vladímir Putin, las autoridades han emprendido esfuerzos en múltiples frentes para controlar internet. Han adoptado leyes restrictivas y prohibido sitios web y plataformas que no cumplen con dichas leyes, y se han centrado en mejorar la tecnología para monitorear y manipular el tráfico en línea.

Las autoridades rusas han puesto la mira en YouTube e impuesto restricciones a populares plataformas de mensajería, bloqueando Signal y Viber y prohibiendo las llamadas en línea en WhatsApp y Telegram. En diciembre, se impusieron restricciones al servicio de videollamadas FaceTime de Apple.

Aunque todavía es posible eludir algunas de las restricciones mediante el uso de servicios de redes privadas virtuales, muchos de ellos también son bloqueados de forma rutinaria.

Al mismo tiempo, Rusia promueve activamente la aplicación de mensajería “nacional” conocida como MAX, que, según críticos, podría usarse para vigilar a sus usuarios. La plataforma —promocionada por desarrolladores y funcionarios como un servicio integral de mensajería, servicios gubernamentales en línea, realización de pagos y más— declara abiertamente que compartirá datos de los usuarios con las autoridades cuando se lo soliciten. Expertos también señalan que no utiliza cifrado de extremo a extremo.

Durov ha enfrentado investigaciones penales en otros lugares. En 2024, fue arrestado en París por acusaciones de que su plataforma era utilizada para actividades ilícitas, incluido el tráfico de drogas y la distribución de imágenes de abuso sexual infantil.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP