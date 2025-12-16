Ruptura de dique provoca evacuaciones al sur de Seattle

Compartir en:









Las inundaciones cerca del río Green en Tukwila, Washington, el 15 de diciembre del 2025. (AP fotos/Manuel Valdes) AP

La policía de la ciudad de Pacific, a unos 32 kilómetros (unas 20 millas) al sur de Seattle, instó a las personas en el área de evacuación cerca del río White a evacuar la zona. La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Seattle emitió una advertencia de inundación repentina para la rotura del dique en el río en el condado de King.

Las roturas de los diques siguieron a días de intensas lluvias que inundaron comunidades, forzaron la evacuación de decenas de miles de personas y provocaron numerosos rescates en todo el oeste del estado de Washington.

El lunes, los equipos utilizaron sacos de arena para reforzar el dique Desimone junto al río Green después de que una pequeña sección fallara tras una semana de intensas lluvias, lo que provocó una orden de evacuación que cubría partes de tres suburbios, dijeron las autoridades.

La orden de evacuación del condado de King fue enviada a unas 1.100 viviendas y negocios al este del río Green en partes de Kent, Renton y Tukwila, declaró Brendan McCluskey, director de manejo de emergencias del condado. El lunes por la noche, las autoridades del condado King anunciaron que la alerta de evacuación fue levantada al este del río Green y que era seguro regresar al área. Nadie resultó herido, dijo McCluskey.

Las autoridades en Renton y Tukwila indicaron el lunes por la tarde que las inundaciones estaban confinadas a pequeñas áreas industriales y que no se estaba evacuando a los residentes.

Rush reportó desde Portland, Oregon. El corresponsal Christopher L. Keller contribuyó desde Albuquerque, Nuevo México. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP