americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ruptura de dique provoca evacuaciones al sur de Seattle

TUKWILA, Washington, EE.UU. (AP) — Los residentes cerca de un dique roto en el estado de Washington recibieron órdenes de evacuar el martes, solo unas horas después de que se levantara una alerta de evacuación para los residentes cerca de otro dique roto en el mismo condado.

Las inundaciones cerca del río Green en Tukwila, Washington, el 15 de diciembre del 2025. (AP fotos/Manuel Valdes)
Las inundaciones cerca del río Green en Tukwila, Washington, el 15 de diciembre del 2025. (AP fotos/Manuel Valdes) AP

La policía de la ciudad de Pacific, a unos 32 kilómetros (unas 20 millas) al sur de Seattle, instó a las personas en el área de evacuación cerca del río White a evacuar la zona. La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Seattle emitió una advertencia de inundación repentina para la rotura del dique en el río en el condado de King.

Las roturas de los diques siguieron a días de intensas lluvias que inundaron comunidades, forzaron la evacuación de decenas de miles de personas y provocaron numerosos rescates en todo el oeste del estado de Washington.

El lunes, los equipos utilizaron sacos de arena para reforzar el dique Desimone junto al río Green después de que una pequeña sección fallara tras una semana de intensas lluvias, lo que provocó una orden de evacuación que cubría partes de tres suburbios, dijeron las autoridades.

La orden de evacuación del condado de King fue enviada a unas 1.100 viviendas y negocios al este del río Green en partes de Kent, Renton y Tukwila, declaró Brendan McCluskey, director de manejo de emergencias del condado. El lunes por la noche, las autoridades del condado King anunciaron que la alerta de evacuación fue levantada al este del río Green y que era seguro regresar al área. Nadie resultó herido, dijo McCluskey.

Las autoridades en Renton y Tukwila indicaron el lunes por la tarde que las inundaciones estaban confinadas a pequeñas áreas industriales y que no se estaba evacuando a los residentes.

___________________________________

Rush reportó desde Portland, Oregon. El corresponsal Christopher L. Keller contribuyó desde Albuquerque, Nuevo México.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 15 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump demanda a la BBC por $10.000 millones por edición de su discurso del 6 de enero

Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

Destacados del día

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Esta foto combinada sin fecha, creada con imágenes publicadas por la Guardia Nacional de Iowa, muestra a los sargentos William Nathaniel Howard (izquierda) y Edgar Brian Torres Tovar. (Guardia Nacional de Iowa vía AP)

Ejército de EEUU identifica a 2 miembros de la Guardia Nacional de Iowa muertos en Siria

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 15 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump demanda a la BBC por $10.000 millones por edición de su discurso del 6 de enero

El buque estadounidense USS Gravely en Puerto España, Trinidad y Tobago, el 26 de octubre del 2025. (AP foto/Robert Taylor)

Trinidad y Tobago abre sus aeropuertos a fuerzas de EEUU ante tensiones con Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, el jueves 12 de junio de 2025. (AP Foto/Etienne Laurent)

¿CAMBIO DE RUMBO? Administración TRUMP alista un giro en su política migratoria: así serían las redadas a partir de ahora

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter