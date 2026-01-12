americateve

Rudy Gobert de Timberwolves cumplirá suspensión ante Bucks por acumulación de faltas flagrantes

MINNEAPOLIS (AP) — El pívot de los Timberwolves de Minnesota, Rudy Gobert, debe cumplir una suspensión de un partido debido a la cantidad de faltas flagrantes que ha acumulado esta temporada.

Rudy Gobert (27), pívot de los Timberwolves de Minnesota, choca con Dylan Harper, escolta de los Spurs de San Antonio, mientras gana la posesión del balón durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el domingo 11 de enero de 2026, en Minneapolis. (AP Photo/Abbie Parr)
La NBA anunció que Gobert no jugará el martes cuando los Timberwolves visiten a los Bucks de Milwaukee También estarán sin su estrella, el escolta Anthony Edwards, quien fue descartado para el mantenimiento de una lesión en el pie derecho que lo dejó fuera de tres partidos el mes pasado.

Gobert, ganador del premio al Jugador Defensivo del Año en cuatro ocasiones, fue sancionado con una falta flagrante de nivel uno durante el último cuarto de la victoria de Minnesota por 104-103 sobre los Spurs de San Antonio el domingo, cuando cerró agresivamente contra Victor Wembanyama detrás de la línea de tres puntos.

Los oficiales del partido determinaron que Gobert impidió que Wembanyama pudiera aterrizar de manera segura tras su tiro en suspensión, lo que le dio seis puntos de falta flagrante en la temporada. Las reglas de la liga dictan una suspensión automática después de un partido en el que el total de puntos de falta flagrante de un jugador supera los cinco.

“Es difícil, porque trato de ser agresivo al disputar tiros en el calor del momento. No creo que haya, en ningún momento, intención de lastimar a alguien o poner a las personas en situaciones peligrosas”, expresó Gobert después del partido el domingo.

Las llamadas de nivel uno valen un punto, y las de nivel dos, por contacto más severo e intencional, valen dos puntos. Gobert también estará vulnerable a más castigos. Otra falta flagrante de nivel uno durante la temporada regular provocaría una suspensión automática de un partido, o una prohibición de dos partidos por una llamada de nivel dos. Más allá de eso, cualquier nivel de falta flagrante una vez que un jugador alcanza siete puntos desencadena una suspensión automática de dos partidos.

“Mientras sigan llamando flagrantes cuando me golpean en la parte trasera de la cabeza, lo cual sucede cada noche, estoy bien con eso. Creo que proteger a los jugadores es importante, pero protejamos a todos los jugadores”, señaló Gobert.

