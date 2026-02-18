americateve

Rubio planea informar a Netanyahu sobre diálogos EEUU-Irán en Israel la próxima semana

WASHINGTON (AP) — El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio viajará a Israel la próxima semana para poner al día al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear iraní, indicaron el miércoles dos funcionarios del gobierno en Washington.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio saluda al partir del Aeropuerto Internacional Liszt Ferenc el lunes 16 de febrero de 2026, en Budapest, Hungría. (AP Foto/Alex Brandon, foto compartida)
El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio saluda al partir del Aeropuerto Internacional Liszt Ferenc el lunes 16 de febrero de 2026, en Budapest, Hungría. (AP Foto/Alex Brandon, foto compartida) AP

Rubio tiene previsto reunirse con Netanyahu el 28 de febrero, según los funcionarios, quienes hablaron a condición de guardar el anonimato con el fin de poder detallar planes de viaje que aún no se han anunciado.

Estados Unidos e Irán han llevado a cabo recientemente dos rondas de conversaciones indirectas sobre el programa nuclear de la República Islámica. Funcionarios de ambas partes se mostraron esta semana moderadamente optimistas sobre los avances, y el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, incluso afirmó que “se ha abierto una nueva ventana” para alcanzar un acuerdo.

“En algunos aspectos salió bien”, comentó el vicepresidente estadounidense JD Vance sobre las conversaciones en una entrevista el martes con Fox News Channel. “Pero en otros aspectos, quedó muy claro que el presidente (Donald Trump) ha establecido algunas líneas rojas que los iraníes todavía no están dispuestos a reconocer realmente y a abordar”.

Netanyahu visitó la Casa Blanca la semana pasada para instar a Trump a que se asegure de que cualquier acuerdo sobre el programa nuclear de Irán incluya también medidas para neutralizar el programa de misiles balísticos de ese país y poner fin a su financiación de grupos aliados como Hamás y Hezbollah.

Trump sopesa la posibilidad de emprender una acción militar contra Teherán mientras el gobierno refuerza sus recursos militares en la región, lo que aumenta la preocupación de que cualquier ataque pudiera derivar en un conflicto de mayor magnitud en Oriente Medio.

El mandatario estadounidense les dijo a los periodistas el viernes que un cambio de poder en Irán “sería lo mejor que podría pasar”. Y añadió: “Durante 47 años han estado hablando y hablando y hablando”.

El gobierno de Trump ha enviado el Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, desde el mar Caribe hacia Oriente Medio para sumarse a un segundo portaaviones, así como a otros buques de guerra y recursos militares que Washington ha acumulado en la región.

Decenas de cazas estadounidenses, incluidos F-35, F-22 y F-16, han salido en los últimos días de bases en Estados Unidos y Europa con destino a Oriente Medio, según la Military Air Tracking Alliance (MATA, por sus siglas en inglés), un equipo de unos 30 analistas de fuentes abiertas que suele analizar la actividad de vuelos militares y gubernamentales.

El equipo dice que también ha rastreado más de 85 aviones cisterna de reabastecimiento y más de 170 aviones de carga que se dirigen a la región.

Steffan Watkins, un investigador radicado en Canadá y miembro de la MATA, señaló que también ha detectado aeronaves de apoyo, tales como seis aviones E-3 de alerta temprana de las fuerzas armadas, que se dirigieron a una base en Arabia Saudí.

Esas aeronaves son clave para coordinar operaciones con un gran número de aviones. Indicó que fueron tomadas de bases en Japón, Alemania y Hawai.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

