Habla la madre del piloto cubano que llegó a la Florida en una avioneta: "No apruebo su decisión, pero sigue siendo mi hijo"

“Para conocimiento de todos los que me conocen. En la mañana de hoy mi hijo se fue ilegalmente del país llevándose la avioneta en que trabajaba. Yo no apruebo su decisión, pero ante todo sigue siendo mi hijo. No estoy presa como andan diciendo ya en campañas mediáticas”, refirió la mujer en cuyo perfil de Facebook se describe como trabajadora de la Empresa Eléctrica de Villa Clara.