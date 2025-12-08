Rubén García anota contra su exequipo y Osasuna vence 2-0 a Levante en La Liga

Compartir en:









El partido enfrentó a Osasuna, el 17mo entre 20 equipos, contra el colista Levante.

Los locales tomaron la iniciativa desde el inicio, con García en una forma excelsa contra el club donde jugó durante gran parte de su carrera.

Fue su centro desde la derecha lo que le dio la ventaja a Osasuna después de 13 minutos. Víctor Muñoz cabeceó picado para mandar el balónal fondo de la red.

García hizo el segundo 23 minutos con algo de suerte. Su disparo desde fuera del área fue desviado, sorprendiendo al arquero rival, Mathew Ryan.

García se negó a celebrar.

“Igual hubiese preferido que no fuera contra el Levante, pero bueno, ha tocado hoy", dijo. Obviamente tengo que estar contento por lo que nos estamos jugando aquí. Al final, el fútbol y la vida nos lleva cada uno por un lado. Hoy no es una victoria contra el equipo que me gustaría, pero es un triunfo al fin y al cabo. El fútbol es así, la vida es así”.

Osasuna subió al puesto 15, tres unidades por encima del descenso. Levante tiene nueve en su cuenta. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP