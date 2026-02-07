Ruben Aguilar anota y es expulsado mientras Lens vence 3-1 a Rennes y lidera la Ligue 1

El nuevo fichaje Allan Saint-Maximin consiguió un magnífico tercer gol en los últimos minutos para ayudar al Lens a situarse un punto por delante del campeón defensor Paris Saint-Germain, que juega contra su acérrimo rival Marsella el domingo.

El extremo francés Florian Thauvin asistió a Aguilar para un cabezazo a corta distancia con un preciso centro desde la izquierda en el minuto 54. Dos minutos después, el goleador recibió una segunda tarjeta amarilla tras una torpe entrada por detrás.

A pesar de quedarse con diez hombres, el Lens anotó de nuevo en el minuto 78 cuando el largo saque del portero Robin Risser fue controlado magistralmente por Saint-Maximin en la banda izquierda. Luego superó a dos defensores mientras driblaba a gran velocidad antes de disparar un tiro curvado al rincón y celebrar con un salto mortal hacia atrás.

Saint-Maximin cumplirá 29 años el próximo mes. Hace doce años fue considerado un prodigio adolescente cuando irrumpió en la escena con el Saint-Etienne, pero su carrera no ha cumplido con las expectativas a pesar de algunos momentos brillantes en el Niza y el Newcastle en la Premier League.

Se trasladó al club saudí Al-Ahli, tuvo un desafortunado período de préstamo en el equipo turco Fenerbahce y luego jugó brevemente para el Club América en México antes de unirse al Lens al final del mercado de transferencias de invierno.

Con el Lens en la contienda por el doblete de liga y Copa de Francia, tiene la oportunidad de relanzar su carrera.

El delantero Esteban Le Paul dio al Rennes una ventaja temprana con un acabado preciso después de que Arnaud Nordin detectara su inteligente carrera y le pasara el balón detrás del lateral izquierdo.

El Lens empató cerca del descanso cuando el delantero Odsonne Édouard se aprovechó de un balón largo y aguantó a un defensor antes de disparar entre las piernas del portero Mathys Silistrie.

Más tarde el sábado, el Brest recibe al Lorient y el resurgente Lyon busca su duodécima victoria consecutiva en todas las competiciones fuera de casa contra el Nantes.

___

FUENTE: AP