"RRR" representa un punto de inflexión para el cine indio

“Nunca es suficiente para mí”, dijo Rajamouli en una entrevista reciente desde Hyderabad. “Lo único que es demasiado es que mi productor entre y diga: ‘Nos estamos sobrepasando en nuestro presupuesto, tienes que parar en alguna parte’. Eso es lo único que me detendrá. Si tengo la oportunidad, lo haré aún más grande y más salvaje, sin duda. Me gusta ver películas así y obviamente me gusta hacer películas así".