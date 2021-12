Detectaron más de 40 casos de COVID-19 en un crucero que llegó a Miami

Según la compañía, los viajes previstos en adelante para el Symphony of the Seas no se van a ver afectados por lo ocurrido. En una declaración al diario USA Today, una portavoz de Royal Caribbean, Lyan Sierra-Caro, dijo también que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) detectaron un caso de la variante ómicron de la COVID-19 en un pasajero que viajó en ese barco a comienzos de diciembre.