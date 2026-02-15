Rotación de Bravos sufre otro golpe: Waldrep necesita más pruebas en el brazo

ARCHIVO - El lanzador abridor de los Bravos de Atlanta, Hurston Waldrep (64), lanza durante un juego de béisbol contra los Nacionales de Washington, el 17 de septiembre de 2025, en Washington. (AP Photo/Nick Wass, Archivo) AP

Waldrep se quejó de molestias después de lanzar práctica de bateo. Weiss indicó que una resonancia magnética no mostró daño en los ligamentos, pero el equipo está a la espera de saber más después de que Waldrep se someta a pruebas adicionales.

“Hay algunas cosas ahí dentro que no deberían estar, supongo. Creo que es bastante común en los lanzadores. No quiero profundizar en lo de los cuerpos sueltos porque no estoy totalmente seguro, pero probablemente haya que atenderlo. No sé cómo se vería eso en cuanto a un procedimiento o algo así”, comentó Weiss.

Una posible cirugía deja a los Bravos ante la perspectiva de perder a un segundo abridor en cinco días. El derecho Spencer Schwellenbach fue colocado en la lista de lesionados de 60 días el martes debido a una inflamación en el codo derecho.

La temporada 2025 de Schwellenbach se vio truncada por una fractura en el codo derecho. Se esperaba que fuera uno de los principales abridores de Atlanta si se recuperaba por completo, antes de que reportara más problemas en el codo.

Se esperaba que Waldrep, de 23 años, compitiera por el puesto número 5 en la rotación. Fue impresionante en 10 juegos en las Grandes Ligas en 2025, incluidos nueve como abridor, lo que llevó a algunos a creer que podría consolidarse esta temporada como uno de los principales abridores del equipo. Waldrep tuvo marca de 6-1 y efectividad de 2,88 la temporada pasada.

Ahora los Bravos deben prepararse para la posibilidad de no contar con Waldrep para el inicio de la temporada.

“Sabemos que hay que atenderlo de alguna manera, de algún modo, pero ahora mismo simplemente no sabemos qué tan grave es”, expresó Weiss.

Weiss señaló que Waldrep tuvo una sólida actuación al inicio del campamento.

“Es un chico joven con un futuro muy prometedor. Quiero decir, el otro día hizo que algunos abrieran los ojos, ya sabes, sacando 99 (mph) desde el arranque. Lanzó varios bullpens antes de venir aquí. Creo que ha hecho siete u ocho bullpens, sin problemas. Así que a veces es difícil reconstruir el camino y explicar algunas de estas cosas. Pero es parte de esto”, señaló Weiss.

El gerente general de los Bravos, Alex Anthopoulos, ha dicho que estaba buscando ayuda para el pitcheo, especialmente un abridor que pudiera formar parte de una rotación de postemporada. Los otros abridores del equipo incluyen a Chris Sale, Spencer Strider, el dominicano Reynaldo López, Grant Holmes, Joey Wentz, Bryce Elder y el venezolano Martín Pérez.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP