Rosalía: el increíble momento en que la cantante española recibe una lluvia de peluches en pleno concierto

“Mira yo ya perdí la cuenta, pero estoy muy feliz de que me lo hayas dado. No me caben en los brazos ya más, pero estoy muy feliz de que me den tanto cariño y me hayan regalado tanto”, indicó.

Esta reacción hizo que las personas presentes en el concierto de Rosalía en Monterrey corearon su nombre mientras le pedían que se llevara el resto de regalos que le fueron lanzados al escenario.

Fuente: