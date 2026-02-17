americateve

Ronda Rousey y Gina Carano pondrán fin a su retiro de MMA y pelearán en mayo

LOS ÁNGELES (AP) — Ronda Rousey y Gina Carano pondrán fin a sus prolongados retiros de las artes marciales mixtas para enfrentarse el 16 de mayo en la arena Intuit Dome de Inglewood, California.

ARCHIVO - Ronda Rousey llega al estreno de "Mile 22" en Los Ángeles, el 9 de agosto de 2018, en Los Ángeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo) AP

Las dos pioneras anunciaron su regreso el martes para un combate que será presentado por Most Valuable Promotions, la promotora de deportes de combate fundada por el influencer convertido en boxeador Jake Paul y su socio comercial, Nakisa Bidarian. El evento se transmitirá por Netflix.

Rousey, de 39 años, no pelea desde 2016, mientras que la carrera de Carano en MMA, de ocho combates, terminó en 2009. Pelearán en 145 libras a cinco asaltos de cinco minutos.

Pese a sus largas ausencias, Rousey y Carano siguen siendo dos de las peleadoras más icónicas en la historia de las MMA por sus trayectorias pioneras. Carano llevó este deporte, que en su momento estuvo proscrito, a la corriente principal de la televisión abierta, mientras que Rousey aseguró la entusiasta aceptación de las MMA femeninas por parte de Dana White y la UFC.

Rousey (12-2) ascendió hasta convertirse, posiblemente, en la mayor estrella de todas las MMA después de ganar una medalla olímpica en judo en 2008. Sus finalizaciones con llave de brazo y su carisma en la jaula, por sí solos, impulsaron a White a comenzar a promover las MMA femeninas, con Rousey en el centro de sus planes.

Rousey ganó el primer combate femenino en la historia de la UFC en 2013 para quedarse con el cinturón de campeona del peso gallo, y todavía ostenta el récord de la promotora con seis defensas del título. Tras terminar 11 de sus primeras 12 peleas en el primer asalto, su carrera se frenó de golpe cuando perdió combates consecutivos ante Holly Holm y Amanda Nunes, lo que la llevó a dedicarse a la actuación, la lucha libre profesional y la maternidad.

“He esperado tanto para anunciar esto: ¡Gina Carano y yo vamos a enfrentarnos en la mayor superpelea en la historia de los deportes de combate femeninos! Esto es para todos los aficionados a las MMA del pasado, del presente y del futuro”, dijo Rousey.

Carano (7-1) peleó en el primer combate de MMA entre mujeres regulado por Nevada en 2006, y ganó una serie de peleas que la convirtieron en un atractivo para la televisión de cadena en los primeros días del deporte. Fue derrotada por Cris “Cyborg” Justino en su pelea más reciente en agosto de 2009, y luego comenzó una carrera como actriz pese a los reiterados rumores de un regreso a la jaula.

“Ronda se me acercó y me dijo que solo había una persona por la que regresaría, y que ha sido su sueño hacer que esta pelea entre nosotras se concrete. Me agradeció por abrirle puertas en su carrera y fue respetuosa al pedirme que esto sucediera. Es un honor. Creo que saldré de esta pelea con la victoria y anticipo que no será fácil, lo cual agradezco. Esto es tanto para Ronda y para mí como para los aficionados y la comunidad de las artes marciales mixtas”, comentó Carano.

Carano, quien cumplirá 44 años en abril, consiguió varios papeles destacados en el cine y se integró al elenco de “The Mandalorian” de Disney antes de que su contrato no fuera renovado en 2021, después de que expresara posturas controvertidas de derecha en una serie de publicaciones en redes sociales. Carano llegó a un acuerdo el año pasado en una demanda contra Lucasfilm y The Walt Disney Company por su afirmación de que fue despedida por esas publicaciones.

Most Valuable Promotions, de Paul, incursiona por primera vez en la promoción de MMA tras cuatro años promoviendo boxeo.

Deportes español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

