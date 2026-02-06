Ronaldo se pierde su segundo partido con Al-Nassr en medio de informes de descontento con el club

Compartir en:









El cinco veces ganador del Balón de Oro no estuvo en la convocatoria cuando el Al-Nassr se enfrentó al campeón defensor Al-Ittihad. También se perdió la victoria por 1-0 sobre el Al-Riyadh el lunes.

Ronaldo estaba descontento con la gestión del Al-Nassr por parte del Fondo de Inversión Pública del país, informó esta semana el medio portugués A Bola. Se decía que Ronaldo estaba molesto por la falta de acción del club en la ventana de transferencias de enero, mientras veía al rival Al-Hilal fichar al ganador del Balón de Oro Karim Benzema, un excompañero del Real Madrid.

Sin nombrar a Ronaldo, la Pro League de Arabia Saudí emitió un comunicado el jueves enfatizando que ningún jugador era más grande que la liga.

“La Pro League de Arabia Saudí se estructura en torno a un principio simple: cada club opera de manera independiente bajo las mismas reglas. Los clubes tienen sus propias juntas directivas, ejecutivos y liderazgo futbolístico. Las decisiones sobre reclutamiento, gasto y estrategia recaen en esos clubes, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Ese marco se aplica por igual en toda la liga” afirmó en su comunicado.

