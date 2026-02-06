americateve

Ronaldo se pierde su segundo partido con Al-Nassr en medio de informes de descontento con el club

RIYADH, Arabia Saudita (AP) — Cristiano Ronaldo se perdió su segundo partido consecutivo con el Al-Nassr en la Pro League de Arabia Saudí el viernes, en medio de informes de que está descontento con el propietario mayoritario del club.

El cinco veces ganador del Balón de Oro no estuvo en la convocatoria cuando el Al-Nassr se enfrentó al campeón defensor Al-Ittihad. También se perdió la victoria por 1-0 sobre el Al-Riyadh el lunes.

Ronaldo estaba descontento con la gestión del Al-Nassr por parte del Fondo de Inversión Pública del país, informó esta semana el medio portugués A Bola. Se decía que Ronaldo estaba molesto por la falta de acción del club en la ventana de transferencias de enero, mientras veía al rival Al-Hilal fichar al ganador del Balón de Oro Karim Benzema, un excompañero del Real Madrid.

Sin nombrar a Ronaldo, la Pro League de Arabia Saudí emitió un comunicado el jueves enfatizando que ningún jugador era más grande que la liga.

“La Pro League de Arabia Saudí se estructura en torno a un principio simple: cada club opera de manera independiente bajo las mismas reglas. Los clubes tienen sus propias juntas directivas, ejecutivos y liderazgo futbolístico. Las decisiones sobre reclutamiento, gasto y estrategia recaen en esos clubes, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Ese marco se aplica por igual en toda la liga” afirmó en su comunicado.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

