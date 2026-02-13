americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rome Flynn repite como el Más Valioso del Juego de Celebridades; Equipo Giannis triunfa por 65-58

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — El actor Rome Flynn obtuvo los honores de Jugador Más Valioso por segundo año consecutivo en el Juego de Celebridades de la NBA, al anotar 17 puntos para guiar el viernes a un equipo dirigido por Giannis Antetokounmpo hacia una victoria por 65-58.

El actor Rome Flynn posa con el trofeo al Jugador Más Valioso del Duelo de Celebridades, realizado el viernes 13 de febrero de 2026 en Inglewood, California, en el marco de las actividades del Juego de Estrellas de la NBA (AP foto/Jae C. Hong)
El actor Rome Flynn posa con el trofeo al Jugador Más Valioso del Duelo de Celebridades, realizado el viernes 13 de febrero de 2026 en Inglewood, California, en el marco de las actividades del Juego de Estrellas de la NBA (AP foto/Jae C. Hong) AP

El comediante Anthony Anderson fungió como entrenador del equipo perdedor, liderado por el exjugador de la NBA Tacko Fall, de 2,29 metros, con 20 puntos.

El partido marcó el regreso del baloncesto al Forum, sede de la era “Showtime” de los Lakers de Los Ángeles hasta 1999, cuando se mudaron 16 kilómetros al centro de la ciudad. Ahora tiene un nombre de patrocinador distinto bajo Steve Ballmer, dueño de los Clippers de Los Ángeles, y se utiliza principalmente como recinto de conciertos y entretenimiento.

El K-pop debutó en el partido con la actuación del grupo masculino CORTIS en el descanso.

Victor Wembanyama lanzó el balón para el salto inicial entre Jenna Bandy, del Equipo Giannis, y Adrien Nunez, del Equipo Anthony, quien tomó el control, recibió una falta y falló su primer tiro.

Bandy, deportista famosa en las redes sociales, fue la única mujer en el quinteto inicial de cualquiera de los dos equipos.

El Equipo Giannis tuvo una enorme ventaja en la pintura. Fall capturó la mayoría de los rebotes. Su clavada dejó el partido con una diferencia de un punto en el tercer cuarto.

El actor y cantante chino Dylan Wang provocó los gritos más fuertes de la noche, especialmente después de encestar disparos consecutivos en el primer cuarto para el Equipo Giannis.

Dos de los jugadores de mayor edad en la cancha fueron el dueño de los Suns de Phoenix, Mat Ishbia (46 años), y Rick Schnall (cincuenta y tantos), quien forma parte del grupo propietario de los Hornets de Charlotte.

Schnall le cometió una falta a Ishbia en el primer cuarto. Ishbia convirtió los tiros libres, en una remembranza de sus días como jugador en Michigan State.

Keenan Allen, estrella de los Chargers de Los Ángeles, encestó un tiro lejano desde la línea roja, blanca y azul que valía 4 puntos para el Equipo Anthony. Eso desató una ráfaga de puntos del receptor abierto en el segundo cuarto.

Terminó con 18 unidades.

Las mascotas de los Hornets y los Mavericks se alternaron como suplentes, limitados a jugar un rato en la zona de la línea de fondo en el tercer cuarto.

Fuera de acción desde el 23 de enero por una distensión en la pantorrilla, Antetokounmpo no participará en el Juego de las Estrellas previsto para el domingo.

Pero el dos veces Jugador Más Valioso de la NBA contó con la ayuda de sus hermanos Thanasis y Alex el viernes. Otro asistente fue el campocorto de los Dodgers de Los Ángeles, Mookie Betts.

El exjugador de la NBA Jeremy Lin atribuyó a Betts un inspirador discurso en el descanso. Lin comentó: “Definitivamente sabe mucho de baloncesto”.

El partido marcó el inicio de las actividades previstas para el fin de semana de la NBA.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: AGENCIAS DE VIAJES LIMITA ENVÍOS A CUBA | MARRERO DICE QUE SE PARALIZA LA ECONOMÍA

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: AGENCIAS DE VIAJES LIMITA ENVÍOS A CUBA | MARRERO DICE QUE SE PARALIZA LA ECONOMÍA

Cubano de 31 años es asesinado en Houston mientras trabajaba como guardia de seguridad nocturno

Cubano de 31 años es asesinado en Houston mientras trabajaba como guardia de seguridad nocturno

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Teatro Karl Marx suspende todos sus espectáculos por la crisis energética y apagones en Cuba

Teatro Karl Marx suspende todos sus espectáculos por la crisis energética y apagones en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter