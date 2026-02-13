Rome Flynn repite como el Más Valioso del Juego de Celebridades; Equipo Giannis triunfa por 65-58

El actor Rome Flynn posa con el trofeo al Jugador Más Valioso del Duelo de Celebridades, realizado el viernes 13 de febrero de 2026 en Inglewood, California, en el marco de las actividades del Juego de Estrellas de la NBA (AP foto/Jae C. Hong) AP

El comediante Anthony Anderson fungió como entrenador del equipo perdedor, liderado por el exjugador de la NBA Tacko Fall, de 2,29 metros, con 20 puntos.

El partido marcó el regreso del baloncesto al Forum, sede de la era “Showtime” de los Lakers de Los Ángeles hasta 1999, cuando se mudaron 16 kilómetros al centro de la ciudad. Ahora tiene un nombre de patrocinador distinto bajo Steve Ballmer, dueño de los Clippers de Los Ángeles, y se utiliza principalmente como recinto de conciertos y entretenimiento.

El K-pop debutó en el partido con la actuación del grupo masculino CORTIS en el descanso.

Victor Wembanyama lanzó el balón para el salto inicial entre Jenna Bandy, del Equipo Giannis, y Adrien Nunez, del Equipo Anthony, quien tomó el control, recibió una falta y falló su primer tiro.

Bandy, deportista famosa en las redes sociales, fue la única mujer en el quinteto inicial de cualquiera de los dos equipos.

El Equipo Giannis tuvo una enorme ventaja en la pintura. Fall capturó la mayoría de los rebotes. Su clavada dejó el partido con una diferencia de un punto en el tercer cuarto.

El actor y cantante chino Dylan Wang provocó los gritos más fuertes de la noche, especialmente después de encestar disparos consecutivos en el primer cuarto para el Equipo Giannis.

Dos de los jugadores de mayor edad en la cancha fueron el dueño de los Suns de Phoenix, Mat Ishbia (46 años), y Rick Schnall (cincuenta y tantos), quien forma parte del grupo propietario de los Hornets de Charlotte.

Schnall le cometió una falta a Ishbia en el primer cuarto. Ishbia convirtió los tiros libres, en una remembranza de sus días como jugador en Michigan State.

Keenan Allen, estrella de los Chargers de Los Ángeles, encestó un tiro lejano desde la línea roja, blanca y azul que valía 4 puntos para el Equipo Anthony. Eso desató una ráfaga de puntos del receptor abierto en el segundo cuarto.

Terminó con 18 unidades.

Las mascotas de los Hornets y los Mavericks se alternaron como suplentes, limitados a jugar un rato en la zona de la línea de fondo en el tercer cuarto.

Fuera de acción desde el 23 de enero por una distensión en la pantorrilla, Antetokounmpo no participará en el Juego de las Estrellas previsto para el domingo.

Pero el dos veces Jugador Más Valioso de la NBA contó con la ayuda de sus hermanos Thanasis y Alex el viernes. Otro asistente fue el campocorto de los Dodgers de Los Ángeles, Mookie Betts.

El exjugador de la NBA Jeremy Lin atribuyó a Betts un inspirador discurso en el descanso. Lin comentó: “Definitivamente sabe mucho de baloncesto”.

El partido marcó el inicio de las actividades previstas para el fin de semana de la NBA.

