americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Roma se recupera con victoria 2-0 ante Lecce en la Serie A

MILÁN (AP) — La Roma se recuperó de la polémica derrota del fin de semana ante Atalanta al superar el martes 2-0 a Lecce en la Serie A.

Con la victoria como visitante, Roma se colocó en el cuarto lugar, tres puntos por debajo del líder Inter de Milán, aunque los tres equipos que están por encima han jugado dos partidos menos que el equipo de Gian Piero Gasperini.

La Roma se situó tres puntos por encima de Como, triunfante 3-0 en Pisa— y de la Juventus. Los Bianconeri jugaban más tarde en Sassuolo.

Gasperini había quedado furioso por las decisiones arbitrales en la derrota del sábado ante su antiguo equipo.

Sin embargo, la Roma se recuperó en Lecce y tomó la delantera a los 14 minutos con una jugada bien elaborada, que culminó con Evan Ferguson controlando un pase del argentino Paulo Dybala y rematando al ángulo inferior izquierdo.

La Roma duplicó su ventaja a los 71 cuando un córner llegó a Niccolò Pisilli, cuyo disparo al ángulo fue desviado por Artem Dovbyk desde corta distancia.

Dovbyk salió cojeando al final tras detenerse agarrándose la parte posterior de la pierna.

Lecce, que había logrado un empate de visita a la Juventus el fin de semana, se mantuvo en el puesto 16.

Como despachó a un porfiado Pisa en la segunda mitad.

El volante argentino Máximo Perrone rompió el empate a los 68 y Anastasios Douvikas duplicó la ventaja de Como ocho minutos después, antes de que Jean Butez detuviera el penal de M’Bala Nzola para evitar que Pisa se metiera en el partido.

Douvikas sentenció de penal en el tiempo de descuento.

Pisa se encuentra en el fondo de la tabla, tres puntos detrás de la salvación.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Destacados del día

CIA concluyó que los leales a Maduro garantizan más estabilidad que la oposición, según informes

CIA concluyó que los leales a Maduro garantizan más estabilidad que la oposición, según informes

Arrestan al influencer cubano Franky Venegas, de Island Boys, tras hallar presuntos restos de fentanilo en su tarjeta bancaria

Arrestan al influencer cubano Franky Venegas, de Island Boys, tras hallar presuntos restos de fentanilo en su tarjeta bancaria

Tensión en Caracas: reportan disparos y detonaciones cerca del Palacio de Miraflores tras sobrevuelo de drones

Tensión en Caracas: reportan disparos y detonaciones cerca del Palacio de Miraflores tras sobrevuelo de drones

Delcy Rodríguez asume el poder en Venezuela tras la captura de Maduro

Delcy Rodríguez asume el poder en Venezuela tras la captura de Maduro

Maduro se declara inocente ante corte federal de EE.UU.: Soy un hombre decente

Maduro se declara inocente ante corte federal de EE.UU.: "Soy un hombre decente"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter