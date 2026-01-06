Roma se recupera con victoria 2-0 ante Lecce en la Serie A

Con la victoria como visitante, Roma se colocó en el cuarto lugar, tres puntos por debajo del líder Inter de Milán, aunque los tres equipos que están por encima han jugado dos partidos menos que el equipo de Gian Piero Gasperini.

La Roma se situó tres puntos por encima de Como, triunfante 3-0 en Pisa— y de la Juventus. Los Bianconeri jugaban más tarde en Sassuolo.

Gasperini había quedado furioso por las decisiones arbitrales en la derrota del sábado ante su antiguo equipo.

Sin embargo, la Roma se recuperó en Lecce y tomó la delantera a los 14 minutos con una jugada bien elaborada, que culminó con Evan Ferguson controlando un pase del argentino Paulo Dybala y rematando al ángulo inferior izquierdo.

La Roma duplicó su ventaja a los 71 cuando un córner llegó a Niccolò Pisilli, cuyo disparo al ángulo fue desviado por Artem Dovbyk desde corta distancia.

Dovbyk salió cojeando al final tras detenerse agarrándose la parte posterior de la pierna.

Lecce, que había logrado un empate de visita a la Juventus el fin de semana, se mantuvo en el puesto 16.

Como despachó a un porfiado Pisa en la segunda mitad.

El volante argentino Máximo Perrone rompió el empate a los 68 y Anastasios Douvikas duplicó la ventaja de Como ocho minutos después, antes de que Jean Butez detuviera el penal de M’Bala Nzola para evitar que Pisa se metiera en el partido.

Douvikas sentenció de penal en el tiempo de descuento.

Pisa se encuentra en el fondo de la tabla, tres puntos detrás de la salvación.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP