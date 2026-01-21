americateve

Roma rinde su último tributo al "emperador" de la moda Valentino con dos días de velatorio público

ROMA (AP) — Roma rendía su último homenaje al legendario diseñador Valentino, que convirtió sus vestidos de alta costura y su característico tono de rojo en un símbolo icónico de la elegancia italiana.

Valentino Garavani, quien falleció el lunes a los 93 años en su residencia de Roma, construyó su casa en la capital italiana, donde se instalará su capilla ardiente en su fundación en la Plaza Mignanelli el miércoles y el jueves, a solo unos pasos de la mundialmente conocida Plaza de España.

Su funeral se celebrará el viernes en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires, en el centro de Roma.

El diseñador italiano de la alta sociedad, conocido universalmente por su nombre, fue adorado por generaciones de miembros de la realeza, primeras damas y estrellas de cine, desde Jackie Kennedy Onassis hasta Julia Roberts y la reina Rania de Jordania, quienes aseguraban que el diseñador siempre las hacía lucir y sentirse mejor.

Se espera que cientos de celebridades de la moda, autoridades y ciudadanos de a pie rindan homenaje al "último emperador" de la moda italiana en su capilla ardiente. Siempre mantuvo su atelier en Roma, aunque solía presentar sus colecciones en París.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, lo elogió como una de las "figuras más luminosas y queridas de Italia", recordando su fuerte vínculo con la capital italiana.

Valentino, que nunca fue propenso a la extravagancia ni a la ropa atrevida, desarrolló su carrera de casi medio siglo en Roma, desde su debut en la década de 1960 hasta su retiro en 2008.

Fundó la casa de Valentino en la céntrica Via Condotti de la capital en 1959.

Sus diseños infalibles lo convirtieron en el rey de la alfombra roja, el hombre al que las celebridades de primera línea acudían para las ceremonias de premios.

Sus suntuosos vestidos han adornado innumerables galas de los Premios de la Academia, especialmente en 2001, cuando Roberts usó un vestido vintage en blanco y negro para aceptar su Oscar a mejor actriz. Cate Blanchett también vestía un Valentino —un modelo con un solo hombro en seda amarillo mantequilla— cuando ganó el de mejor actriz de reparto en 2005.

Alessandro Michele, el actual director creativo de la marca, dijo en Instagram que sigue sintiendo la "mirada" de Valentino mientras trabaja en la próxima colección, que se presentará el 12 de marzo en Roma, apartándose de la costumbre de hacerlo en París.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

