Roma pierde ante Cagliari en la Serie A antes del regreso de Spalletti a Nápoles con la Juventus.

Compartir en:









Obite Evan Ndicka de la Roma avanza con el balón frente a Gennaro Borrelli del Cagliari en el encuentro de la Serie A del domingo 7 de diciembre del 2025. (Gianluca Zuddas/LaPresse via AP) AP

Roma se mantuvo en el cuarto lugar, pero un punto detrás del Napoli y AC Milan, ambos aún por jugar en esta jornada, y a tres puntos del líder de la Serie A, Inter de Milán, que el sábado aplastó 4-0 al Como.

Napoli juega más tarde ante la Juventus en un partido que enfrentará a los entrenadores Antonio Conte y Luciano Spalletti con sus antiguos equipos. Milan juega el lunes contra Torino.

Fue la primera victoria de Cagliari desde septiembre y elevó al equipo sardo cuatro puntos por encima de la zona de descenso.

El partido cambió a los 49 minutos cuando el defensor de la Roma, Zeki Çelik, derribó al centrocampista de Cagliari, Michael Folorunsho, justo en el borde del área.

El árbitro inicialmente otorgó un penal, pero se percató que la falta fue justo fuera del área después de revisar el incidente. Revocó el penal, pero mostró a Çelik una tarjeta roja directa por negar una clara ocasión de gol.

El portero de la Roma, Mile Svilar, realizó varias paradas impresionantes, pero Cagliari abrió el marcador al 82.

Gianluca Gaetano quedó completamente desmarcado para bajar de pecho un tiro de esquina y disparar el balón al interior del poste lejano. Más temprano, Cremonese venció 2-0 al Lecce. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP