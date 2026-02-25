americateve

Roki Sasaki permite tres carreras en su primera salida de primavera con los Dodgers

SCOTTSDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — El lanzador derecho de los Dodgers de Los Ángeles Roki Sasaki recibió muchos batazos y tuvo dificultades para encontrar la zona de strike en su primera salida de los entrenamientos de primavera el miércoles, al permitir tres carreras, tres hits y otorgar dos bases por bolas en una entrada y un tercio de labor contra los Diamondbacks de Arizona.

El abridor japonés Roki Sasaki, de los Dodgers de Los Ángeles, lanza frente a los Diamondbacks de Arizona durante la primera entrada del juego de los entrenamientos de primavera, el miércoles 25 de febrero de 2026, en Scottsdale, Arizona. (AP Foto/Ross D. Franklin)
El lanzador japonés, de potente recta, intenta ganarse un lugar en la rotación tras una actuación destacada como relevista en la postemporada del año pasado, cuando ayudó a los Dodgers a ganar una segunda Serie Mundial consecutiva.

Sasaki mostró su habitual recta poderosa el miércoles —ponchó a tres—, pero solo 17 de sus 36 lanzamientos fueron strikes.

Sasaki permitió un sencillo de fuerte contacto al primer bate Geraldo Perdomo, y Tim Tawa recibió base por bolas. Con un out, Nolan Arenado conectó un doble de línea al jardín izquierdo que impulsó a Perdomo. El venezolano Ildemaro Vargas siguió con otro doble, que remolcó a Tawa y Arenado para poner la pizarra 3-0.

Tras una visita al montículo del coach de pitcheo Mark Prior, Sasaki ponchó a Jordan Lawlar y Ryan Waldschmidt para terminar la entrada.

Sasaki abanicó a Druw Jones abriendo la segunda, luego dio base por bolas a Aramis Garcia y fue retirado del juego. Su recta alcanzó un máximo de 98,6 mph.

El espigado lanzador de 24 años llegó a su año de novato con mucha expectativa en 2025, pero no lanzó mucho durante la temporada regular, y terminó 1-1 con efectividad de 4,46 en 36 entradas y un tercio erráticas. Apareció en 10 juegos, abrió ocho, y se perdió más de cuatro meses por un pinzamiento en el hombro derecho.

Sasaki regresó en septiembre y se convirtió en una pieza clave del bullpen durante la postemporada, al permitir apenas una carrera limpia en 10 entradas y dos tercios y consiguió tres salvamentos.

Sasaki acordó un contrato de ligas menores con un bono por firmar de 6,5 millones de dólares la temporada baja pasada, convirtiéndose en el 13er jugador japonés en unirse a la franquicia.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

