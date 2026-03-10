americateve

Rojos: Hunter Greene podría perderse hasta 4 meses tras cirugía de codo derecho

GOODYEAR, Arizona, EE.UU. (AP) — El as de los Rojos Hunter Greene tiene previsto someterse a una cirugía el miércoles en el codo derecho y podría perderse al menos los primeros cuatro meses de la temporada.

Cincinnati informó que a Greene le diagnosticaron astillas óseas y cuerpos sueltos en el codo. Greene necesitó una resonancia magnética la semana pasada después de abandonar el campamento de entrenamiento de primavera debido a rigidez en el codo derecho.

Greene tuvo marca de 7-4 con una efectividad de 2.76 el año pasado, lo que ayudó a Cincinnati a conseguir un comodín de la Liga Nacional para su primera aparición en los playoffs desde 2020.

Greene, cuya velocidad promedio de 99,5 mph con la recta de cuatro costuras fue la más alta de las Grandes Ligas entre quienes lanzaron al menos 1.250 pitcheos, quedó limitado a un mínimo de su carrera de 19 aperturas y 107 innings y dos tercios. Aun así, sus 296 lanzamientos de 100 mph o más fueron la segunda mayor cifra en las Grandes Ligas, detrás de los 422 de Mason Miller.

Greene fue colocado en la lista de lesionados de 15 días el 9 de mayo por una distensión en la ingle derecha. Regresó el 23 de mayo e hizo tres aperturas antes de volver a la lista de lesionados con la misma lesión. Esta vez, estuvo fuera hasta el 13 de agosto.

Greene, de 26 años, está por iniciar su quinta temporada en las mayores. Integró el equipo de estrellas de la Liga Nacional por primera vez en 2024, cuando registró marca de 9-5 con una efectividad de 2.75 en 26 aperturas. También sumó 169 ponches en 150 episodios y un tercio, pese a pasar tiempo en la lista de lesionados ese año por molestias en el codo.

Escándalo: hermana de jefa de GAESA vive en Florida y aparece vinculada a negocios de REAL STATE

Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba tras más de 60 años de dictadura comunista

Estudiantes desafían al régimen con protesta en la escalinata de la Universidad de La Habana

Arrestan a cubano de MIAMI a sospechoso de robar casi 1 mil galones de diésel con camioneta modificada

Vocero del régimen cubano acusa a EE.UU. de provocar el descontento social en la isla

