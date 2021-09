Comienza el juicio contra el camionero de origen cubano Rogel Aguilera acusado de causar accidente mortal

Aguilera-Mederos conducía un camión cargado de madera a velocidades de hasta 85 mph, según dijeron los fiscales.

En una audiencia anterior, el juez otorgó permiso para que el acusado residiera en Texas mientras esperaba el juicio. Está libre con una fianza de $400,000.

El juicio se retrasó debido al COVID-19 y un cambio de abogados, ahora se espera que el juicio dure unas tres semanas aproximadamente.

Ya la fiscalía dio indicios de que no sería benévola con él, cuando le presentó -en abril de 2019- 41 cargos. Algunos de ellos, 36 para ser exactos, de suma gravedad.

Sin embargo, en el juicio, en las declaraciones de apertura, la fiscalía dijo ante el jurado que el suceso por el cual se le juzga al camionero cubano fue el resultado de las malas decisiones tomadas por Aguilera-Mederos tras perder los frenos del camión. Ese detalle no puede pasarse por alto. Y el jurado seguramente no lo desechará tan fácilmente: decisiones tomadas tras perder los frenos del camión.

De un camión de carga. Y loma abajo. ¿Acaso algún miembro de la fiscalía ha vivido una experiencia similar? ¿Alguien del jurado? ¿Alguien que lee esta nota? Solo quien se ha visto en esa experiencia, puede juzgar qué se siente o cómo se reacciona.

“Los familiares, con razón, me odian. No saben qué pasó”, le dijo el camionero cubano a Telemundo Denver. Y agregó:

“Un día más que se demore esto es un día más que duele y un día más que los familiares, con su razón, me odian, y es triste, porque ellos no saben qué pasó, pero yo sí sé qué pasó».

Nada más cierto hay en sus palabras. Solo él sabe qué pasó, qué sintió, que pensó y qué vivió ese día, el 25 de abril de 2019 cuando el camión que él conducía se quedó sin frenos, y Rogel terminó siendo el máximo responsable de un accidente múltiple que le costó la vida a 4 personas, otras 10 fueron hospitalizadas y en el que estuvieron involucrados al menos 28 vehículos.

“Yo espero que al final se sepa la verdad y que la fiscalía no me haga ver como un criminal, como un irresponsable, y hay algunos medios que no se han dedicado a decir la verdad”, declaró Aguilera-Mederos, visiblemente ofendido porque, alega, se ha dicho que él conducía imprudentemente a más de 70 millas por hora, incluso antes de que el camión trepase la loma.

“Mienten en que venía desde antes de la loma a 70 millas. Eso me hace ver como un irresponsable, como un criminal”, explicó.