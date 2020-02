Murió la mamá de Rodner Figueroa: "Gracias por haberme amado incondicionalmente"

“Descansa en paz amor eterno”, escribió el copresentador de Al rojo vivo en Instagram junto a un vídeo en el que recoge algunos de los momentos vividos junto a su progenitora.

Rodner, que estaba muy unido a su madre, dedicó un extenso mensaje a quien considera ‘el regalo más grande’ que le dio Dios en el que le agradece el amor incondicional que siempre le dio y promete honrar por siempre su espíritu alegre y esa pasión por la vida que desbordaba.

“Gracias por haberme amado incondicionalmente y haberme desbordado de amor toda tu vida. Eres el regalo más grande que me dio Dios. Que privilegio ser tu hijo y haber nacido de tu vientre. Gracias por regalarme siempre una sonrisa, cobijarme en tus brazos y arroparme de cariño. Eres el más puro amor que he conocido y me enseñaste a amar incondicionalmente de una manera generosa. No conocías el egoísmo y fuiste pura de corazón. Honraré por siempre tu espíritu alegre y esa pasión por la vida disfrutando de los más simples placeres de la vida”, escribió el presentador.