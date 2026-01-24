Rodman anota, Sentnor suma dos goles y la selección femenil de EE.UU. golea 6-0 a Paraguay

Ally Sentnor añadió un par de goles y Reilyn Turner anotó en su partido debut para Estados Unidos. Croix Bethune y Emma Sears también anotaron.

Turner, quien juega profesionalmente para las Thorns de Portland, anotó en el tiempo de descuento de la primera mitad con una asistencia de su compañera de equipo, Olivia Moultrie.

Sentnor añadió un gol en los primeros minutos de la segunda mitad para poner a Estados Unidos arriba 2-0.

Después del primer gol de Bethune con el equipo nacional en el minuto 53, también con una asistencia de Moultrie, Rodman anotó su 12º gol internacional en su 48ª aparición con el equipo. Rodman, nombrada capitana para el partido, celebró con un breve baile hacia el banquillo de Estados Unidos.

Sentnor añadió su segundo gol en el minuto 57, culminando un período en el que Estados Unidos anotó tres goles en cuatro minutos. Sears hizo el 6-0 con un gol en el minuto 72.

Fue el primero de dos partidos para el equipo de Estados Unidos para concluir su campamento de entrenamiento de enero. Estados Unidos también juega contra Chile en Santa Bárbara el martes por la noche.

Los jugadores de Estados Unidos basados en Europa no fueron incluidos en el campamento porque están en medio de sus temporadas. Los jugadores de Gotham también fueron dejados fuera de la lista mientras se preparan para la etapa final de la primera Copa de Campeones Femenina en Londres la próxima semana.

El equipo honró a la delantera retirada Christen Press antes del partido. Press ganó títulos de la Copa Mundial Femenina con Estados Unidos en 2015 y 2019 y una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. Durante más de una década con el equipo nacional, apareció en 155 partidos, anotando 64 goles y 43 asistencias.

Press, quien se retiró formalmente del fútbol profesional en octubre, fue una de las jugadoras del equipo nacional que luchó por la igualdad salarial y también abogó por mejores condiciones salariales y de juego en la NWSL.

Rodman acordó el jueves un contrato de tres años para permanecer con el Spirit de Washington, poniendo fin a meses de especulación sobre su futuro en la NWSL. El tema en cuestión era el tope salarial de la NWSL y si ha obstaculizado a la liga para atraer y mantener a los mejores jugadores.

Rodman, de 23 años, se convirtió en agente libre al final de la temporada pasada después de cinco años con el Spirit. Una de las mayores estrellas de la NWSL, mantenerla en la liga se consideró importante ya que otras estrellas del equipo nacional de Estados Unidos, incluidas Naomi Girma y Alyssa Thompson, optaron por jugar en Europa.

Los detalles financieros del contrato de Rodman no fueron revelados, pero el Spirit lo calificó como “uno de los acuerdos más significativos en la historia de la NWSL”.

La entrenadora de Estados Unidos, Emma Hayes, lo calificó como un “logro monumental para la NWSL”.

“Creo que es realmente fantástico para la NWSL que hayan podido mantener a Trinity Rodman. Creo que saber que ella va a estar establecida y feliz en Washington va a ser una victoria para el equipo nacional de Estados Unidos, porque, como siempre he dicho, la felicidad y lo que quieren es de la máxima importancia para mi”, dijo Hayes.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP