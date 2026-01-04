americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rodgers y Steelers ganan la AFC Norte, vencen 26-24 a Ravens tras falla de Loop al final

PITTSBURGH (AP) — Aaron Rodgers lanzó un pase de anotación a Calvin Austin III con 55 segundos restantes, y los Steelers vencieron a los Ravens 26-24 el domingo por la noche cuando Tyler Loop de Baltimore falló un gol de campo de 44 yardas al expirar el tiempo, dando a Pittsburgh el título de la División Norte de la Conferencia Americana.

Calvin Austin III (19), de los Steelers de Pittsburgh, atrapa un pase entrando a la zona de anotación durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Ravens de Baltimore, el domingo 4 de enero de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar)
Calvin Austin III (19), de los Steelers de Pittsburgh, atrapa un pase entrando a la zona de anotación durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Ravens de Baltimore, el domingo 4 de enero de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Pittsburgh (10-7) recibirá a Houston (12-5) en la ronda de comodines de los playoffs el lunes 12 de enero, tras un electrizante cuarto período que vio cuatro cambios de liderazgo, incluidos tres en los últimos cuatro minutos.

Los Ravens estaban listos para recuperar la ventaja una última vez después de que Lamar Jackson conectara con Isaiah Likely para una ganancia de 28 yardas que puso a los Ravens dentro del rango de Loop.

La patada del novato nunca tuvo oportunidad, desviándose bien a la derecha de los postes mientras los Steelers invadían el campo para celebrar su primer título divisional en cinco años.

Rodgers pasó para un máximo de la temporada de 294 yardas y su pase de 26 yardas a Austin puso el marcador 26-24. Chris Boswell falló el punto extra, dando a los Ravens una oportunidad de ganar con un gol de campo.

Jackson, lidiando con una dolorosa contusión en la espalda, pasó para 238 yardas y tres anotaciones, incluidas un par a Zay Flowers en el cuarto período. Cada uno de los touchdowns de Flowers puso a Baltimore al frente.

Pittsburgh respondió cada vez, y ahora recibirá a los Texans mientras busca poner fin a una sequía de victorias en los playoffs que se remonta al juego de campeonato de la AFC de 2016.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Destacados del día

Cuba afirma que 32 agentes cubanos murieron durante operativo para capturar a Maduro

Cuba afirma que 32 agentes cubanos murieron durante operativo para capturar a Maduro

Marco Rubio deja entrever que Cuba sería el próximo blanco de mayor presión de EE.UU. tras caída de Maduro

Marco Rubio deja entrever que Cuba sería el próximo blanco de mayor presión de EE.UU. tras caída de Maduro

Operativo para capturar a Maduro habría dejado unas 40 víctimas fatales, incluidos varios cubanos

Operativo para capturar a Maduro habría dejado unas 40 víctimas fatales, incluidos varios cubanos

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia en oficinas de la DEA en Nueva York

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia en oficinas de la DEA en Nueva York

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta una transición segura tras la captura de Maduro

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta una "transición segura" tras la captura de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter