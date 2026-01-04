Rodgers y Steelers ganan la AFC Norte, vencen 26-24 a Ravens tras falla de Loop al final

Compartir en:









Calvin Austin III (19), de los Steelers de Pittsburgh, atrapa un pase entrando a la zona de anotación durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Ravens de Baltimore, el domingo 4 de enero de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Pittsburgh (10-7) recibirá a Houston (12-5) en la ronda de comodines de los playoffs el lunes 12 de enero, tras un electrizante cuarto período que vio cuatro cambios de liderazgo, incluidos tres en los últimos cuatro minutos.

Los Ravens estaban listos para recuperar la ventaja una última vez después de que Lamar Jackson conectara con Isaiah Likely para una ganancia de 28 yardas que puso a los Ravens dentro del rango de Loop.

La patada del novato nunca tuvo oportunidad, desviándose bien a la derecha de los postes mientras los Steelers invadían el campo para celebrar su primer título divisional en cinco años.

Rodgers pasó para un máximo de la temporada de 294 yardas y su pase de 26 yardas a Austin puso el marcador 26-24. Chris Boswell falló el punto extra, dando a los Ravens una oportunidad de ganar con un gol de campo.

Jackson, lidiando con una dolorosa contusión en la espalda, pasó para 238 yardas y tres anotaciones, incluidas un par a Zay Flowers en el cuarto período. Cada uno de los touchdowns de Flowers puso a Baltimore al frente.

Pittsburgh respondió cada vez, y ahora recibirá a los Texans mientras busca poner fin a una sequía de victorias en los playoffs que se remonta al juego de campeonato de la AFC de 2016.

FUENTE: AP