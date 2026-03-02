americateve

Rockets vencen a Wizards 123-118 tras expulsión de Trae Young por salir de la banca

WASHINGTON (AP) — Los Rockets de Houston vencieron 123-118 a los Wizards en un partido en el que Trae Young fue expulsado días antes de su esperado debut con Washington el lunes por la noche.

Kevin Durant, de los Rockets de Houston, se alza para realizar un tiro durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA frente a los Wizards de Washington, el lunes 2 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/John McDonnell)
Alperen Sengun anotó 32 puntos y capturó 13 rebotes, Kevin Durant sumó 30 unidades y los Rockets doblegaron a los Wizards de Washington.

Trae Young fue expulsado del partido después de salir de la banca para entrar a la cancha a quejarse con un árbitro, a pocos días de que se espera que haga su debut con los Wizards.

Durant encestó los 11 tiros libres que intentó y añadió siete asistencias y seis rebotes en su único partido de esta temporada cerca de su hogar en Maryland. Amen Thompson aportó 22 tantos y 12 rebotes, mientras que Reed Sheppard terminó con 19 puntos, 10 asistencias, siete rebotes y seis robos en el primer doble-doble de su carrera.

Bilal Coulibaly anotó 23 tantos y Sharife Cooper tuvo 21 por los Wizards.

El entrenador de Washington, Brian Keefe, comentó antes del partido que Young iba encaminado a estar listo para jugar el jueves contra Utah. El base All-Star se limitó a apenas 10 partidos esta temporada con Atlanta y estaba fuera por lesiones en la rodilla y el cuádriceps cuando los Wizards lo adquirieron en enero.

Pero Young no esperó para involucrarse en la acción y fue expulsado en el tercer cuarto durante un enfrentamiento entre Tari Eason, de Houston, y Jamir Watkins, de Washington. Eason también fue expulsado.

Washington acertó 12 de 19 triples en la primera mitad, pero apenas 6 de 28 tiros dentro del arco, mientras Houston se fue al descanso con ventaja de 60-51. Thompson anotó 12 puntos y Durant 11 en el tercer cuarto, mientras los Rockets ampliaron la ventaja a 18, y llegaron a estar arriba por 19 en el cuarto periodo antes de que Washington apretara el marcador con un parcial de 38 puntos.

El pívot de Washington Julian Reese quedó eliminado por faltas con dos puntos en su debut en la NBA. El hermano de la jugadora de la WNBA Angel Reese fue titular y jugó 28 minutos.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

