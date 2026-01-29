americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rociaron gas lacrimógeno en 2 ocasiones a detenidos en centro de custodia de migrantes de Florida

MIAMI (AP) — Los detenidos han sido rociados con gas lacrimógeno en al menos dos ocasiones en un centro de custodia de inmigrantes en Florida, apodado "Depósito de Deportación", desde que se inauguró en septiembre pasado.

Esta fotografía del jueves 14 de agosto de 2025 muestra la cerca y dos torres del Instituto Correccional Baker, en Sanderson, Florida. (AP Foto/Gary McCullough)
Esta fotografía del jueves 14 de agosto de 2025 muestra la cerca y dos torres del Instituto Correccional Baker, en Sanderson, Florida. (AP Foto/Gary McCullough) AP

La División de Manejo de Emergencias de Florida confirmó el jueves que el incidente más reciente en la que solía ser la Institución Correccional Baker, en el noreste del estado, ocurrió en Nochebuena.

"Varios detenidos se negaron a obedecer las órdenes de regresar a sus literas y comenzaron a avanzar hacia el personal", indicaron las autoridades en un comunicado. "Un detenido se tornó violento, golpeando a un oficial, por lo que se liberaron agentes químicos para restablecer la seguridad de los detenidos y de los guardias".

El enfrentamiento ocurrió casi dos meses después de un incidente el 29 de octubre, cuando los detenidos intentaron atrincherarse dentro de su unidad de alojamiento mientras incitaban a la violencia y causaban daños significativos, dijeron las autoridades. Finalmente los guardias usaron gas lacrimógeno para recuperar el control. No se reportaron heridos, y todos los involucrados fueron evaluados médicamente por precaución, agregaron funcionarios.

La instalación en el noreste de Florida es el segundo centro de detención de inmigrantes abierto por el estado, después de "Alcatraz de los caimanes" en el parque de los Everglades el verano pasado. El estado está aguardando la autorización de las autoridades federales para abrir un tercer centro de detención de inmigrantes en la región noroccidental, y también está sopesando abrir un posible cuarto centro de detención en el sur, anunció el gobernador Ron DeSantis este mes.

DeSantis ha dicho que el año pasado se efectuaron 10.000 arrestos en Florida de personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, lo cual se logró a través de una iniciativa estatal implementada en conjunto con fuerzas policiales federales. Además, señaló que la policía local ha realizado 10.000 detenciones adicionales, lo que da un total de 20.000 arrestos. Bajo la iniciativa estatal, el 63% de los detenidos tenía antecedentes de un arresto o declaración de culpabilidad de tipo penal, explicó DeSantis.

Florida ha encabezado a otros estados en la construcción de instalaciones para apoyar la represión migratoria implementada por el presidente Donald Trump, y DeSantis ha dicho que el gobierno de Trump necesita la capacidad adicional para retener y deportar a más inmigrantes. Washington ha elogiado los empeños de los gobernadores republicanos para expandir su capacidad de detención de inmigrantes, y ha dicho que la asociación con Florida es un modelo para otras instalaciones de detención administradas por el estado.

Abogados de los detenidos en la instalación de los Everglades han dicho que las condiciones son deplorables. En documentos judiciales han escrito que el agua de lluvia inunda sus carpas y los agentes van de celda en celda presionando a los detenidos para que firmen órdenes de deportación voluntaria antes de que se les permita consultar a sus abogados.

Tres demandas federales en Florida han impugnado las prácticas en la instalación de los Everglades.

En una, los detenidos pidieron que se cerrara la instalación, ya que la inmigración es un asunto federal y las agencias y contratistas privados contratados por el estado carecen de autoridad para operarla bajo la ley federal. Esa demanda llegó a su fin este mes después de que el inmigrante detenido que presentó el caso acordó ser deportado.

En una segunda demanda, los detenidos intentaban obtener un fallo que asegurara que tienen acceso a comunicaciones confidenciales con sus abogados.

En la tercera demanda, un juez federal en Miami ordenó el verano pasado que la instalación de los Everglades redujera sus operaciones durante dos meses porque las autoridades no habían realizado una revisión del impacto ambiental del centro de detención. Pero un panel de la corte de apelaciones suspendió esa decisión por el momento, permitiendo que la instalación permanezca abierta.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump en la Casa Blanca en Washington, el 29 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump afirma que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, espera para hablar con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros demócratas en el Capitolio, en Washington, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Demócratas podrían provocar cierre del gobierno si la Casa Blanca no acepta reformas al ICE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una rueda de prensa en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el 24 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Crecen llamados para que renuncie la secretaria de Seguridad Nacional tras muertes en Minneapolis

Destacados del día

CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO: reservas alcanzan solo 15–20 días y el colapso económico es inminente

CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO: reservas alcanzan solo 15–20 días y el colapso económico es inminente

ALERTA EN LA HABANA: EMBAJADAS Y EMPRESAS ACTIVAN PLANES DE EVACUACIÓN ANTE PRESIÓN DE EE.UU.
ULTIMA HORA

ALERTA EN LA HABANA: EMBAJADAS Y EMPRESAS ACTIVAN PLANES DE EVACUACIÓN ANTE PRESIÓN DE EE.UU.

APOYO A TRUMP EN MIGRACIÓN SE DESPLOMA: ENCUESTA REVELA QUE LA MAYORÍA CREE QUE ICE SE PASÓ DE LA RAYA

APOYO A TRUMP EN MIGRACIÓN SE DESPLOMA: ENCUESTA REVELA QUE LA MAYORÍA CREE QUE ICE "SE PASÓ DE LA RAYA"

Congresistas del sur de Florida piden a Trump medidas más duras contra Cuba: suspender vuelos y remesas

Congresistas del sur de Florida piden a Trump medidas más duras contra Cuba: suspender vuelos y remesas

Un avión American Eagle de American Airlines pasa por la torre de control de tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor, el sábado 8 de noviembre de 2025, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin)

American Airlines dice estar "lista" para reanudar vuelos hacia Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter