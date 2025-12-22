Robotaxis de Waymo bloquearon calles y causaron caos durante apagón en San Francisco

Un vehículo Waymo permanece parado en un cruce sin semáforos en funcionamiento debido a cortes de electricidad, en San Francisco, el sábado 20 de diciembre de 2025. (AP Foto/Jeff Chiu) AP

Usuarios de redes sociales publicaron videos de los Waymo al encontrarse con semáforos apagados. Algunos autos prendieron sus luces de emergencia y se detuvieron abruptamente en el lugar, sin cruzar la intersección. Otros se detuvieron en medio de la intersección, obligando a otros autos a esquivarlos.

El apagón afectó a 130.000 hogares y negocios en San Francisco, casi un tercio de los clientes atendidos por Pacific Gas and Electric Co. Fue causado por un incendio en una subestación eléctrica, dijeron las autoridades. El lunes, la compañía aún trabajaba para restaurar la electricidad a miles de clientes.

Waymo opera cientos de robotaxis en San Francisco, pero no estaba claro cuántos autos estaban en circulación en el momento del apagón. La empresa pausó el servicio el sábado por la noche y lo reanudó el domingo por la tarde.

Los problemas de bloqueo de calles que llevaron a Waymo a suspender su servicio durante los apagones del fin de semana reavivaron las preocupaciones que los funcionarios de la ciudad plantearon sobre los robotaxis que periódicamente se detenían de manera abrupta e inexplicable antes de que los reguladores de California los aprobaran como un servicio comercial en agosto de 2023.

Tyler Cervini, quien vive en el distrito de Misión, dijo que estaba llamando a un Uber para ir al aeropuerto ya que su estación de tren no operaba debido al apagón. En el semáforo frente a su apartamento, había cinco Waymos atorados en la intersección.

Se subió a su Uber justo afuera de donde estaban todos los Waymos, pero su conductor "tuvo que esquivarlos para recogerme", comentó Cervini. "Parecía extremadamente frustrado por lo que estaba sucediendo".

Waymo indicó que sus vehículos están diseñados para tratar las señales de tráfico no funcionales como paradas de cuatro vías, pero que la magnitud del apagón creó condiciones inusuales.

“Aunque la falla de la infraestructura de servicios públicos fue significativa, estamos comprometidos a garantizar que nuestra tecnología se ajuste al flujo de tráfico durante tales eventos”, manifestó un portavoz de Waymo. “Durante todo el apagón, nos coordinamos estrechamente con los funcionarios de la ciudad de San Francisco”.

La empresa dijo que la mayoría de los viajes activos se completaron antes de que los vehículos fueran devueltos de manera segura a los depósitos o se detuvieran.

Philip Koopman, profesor emérito de la Universidad Carnegie Mellon y experto en seguridad de vehículos autónomos, dijo que la magnitud de la interrupción del tránsito era preocupante. Los vehículos autónomos generalmente están programados para detenerse si no están seguros o están confundidos sobre qué hacer y pedir asistencia remota, señaló.

Koopman dijo que no parecía ser una falla de software en los autos en sí, sino una "falla de gestión operativa" donde la empresa no tenía la capacidad de lidiar con tantos robotaxis que necesitaban asistencia a la vez.

Waymo debería haber suspendido el servicio antes, tan pronto como sus vehículos comenzaron a tener problemas, opinó.

“Si tienes miles de robotaxis que se detienen, tienes un problema”, indicó. “¿Qué pasaría si hubiera sido un terremoto? Tendrías miles de robotaxis bloqueando los caminos”.

Waymo, que comenzó como un proyecto secreto dentro de Google en 2009, ha expandido constantemente sus operaciones en San Francisco mientras también introduce sus robotaxis en otras ciudades de California como Los Ángeles y San José, además de otros mercados en Estados Unidos como Texas, Arizona, Florida y Georgia.

En los meses previos a la aprobación de la Comisión de Servicios Públicos del estado, los funcionarios de los departamentos de transporte y bomberos de San Francisco señalaron docenas de informes sobre robotaxis que se detenían, bloqueando el tránsito.

Además de incomodar a otros conductores que intentaban llegar a sus destinos, los robotaxis que bloqueaban los caminos eran vistos como un posible impedimento en emergencias cuando los bomberos y policías respondían a llamadas de ayuda.

La flota de robotaxis de Waymo está en camino de completar más de 14 millones de viajes este año, triplicando con creces la cifra del año pasado, según la empresa.

___

Ding informó desde Los Ángeles. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP