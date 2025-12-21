americateve

Robinson lidera a Falcons 26-19 sobre Cardinals, Atlanta consigue segundo triunfo al hilo

GLENDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — Bijan Robinson acumuló 171 yardas desde la línea de golpeo y atrapó un pase de touchdown, Kirk Cousins lanzó dos pases de TD y corrió para anotar, y los Falcons de Atlanta se mantuvieron firmes el domingo para vencer 26-19 a los Cardinals de Arizona.

El corredor de los Falcons de Atlanta, Bijan Robinson (7), anota un touchdown contra los Cardinals de Arizona durante la primera mitad de un juego de fútbol americano de la NFL, el domingo 21 de diciembre de 2025, en Glendale, Arizona. (AP Photo/Rick Scuteri)
El corredor de los Falcons de Atlanta, Bijan Robinson (7), anota un touchdown contra los Cardinals de Arizona durante la primera mitad de un juego de fútbol americano de la NFL, el domingo 21 de diciembre de 2025, en Glendale, Arizona. (AP Photo/Rick Scuteri)

Los Falcons (6-9) ganaron por segunda semana consecutiva, ambas victorias como visitantes.

Robinson tuvo 92 yardas por recepción en siete atrapadas, incluyendo un touchdown de 13 yardas, y sumó 76 yardas por tierra en 16 acarreos. El joven de 23 años se convirtió en el tercer jugador en la historia de la franquicia en acumular al menos 2,000 yardas desde la línea de golpeo en una temporada, uniéndose a Jamal Anderson (1998) y William Andrews (1981 y 1983).

Arizona (3-12) ha perdido siete consecutivos y 12 de 13 desde que comenzó la temporada 2-0.

Jacoby Brissett completó 16 de 31 pases para 203 yardas con un touchdown y una intercepción. El veterano tiene un récord de 1-nueve como titular de los Cardinals desde que asumió el puesto por el lesionado Kyler Murray en la Semana seis.

El ala cerrada de Arizona, Elijah Higgins, tuvo 91 yardas por recepción en siete atrapadas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

