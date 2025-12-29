Robinson corre 195 yardas y Falcons sorprenden 27-24 a Rams con gol de campo de 51 yardas

Compartir en:









La carrera de touchdown de 93 yardas de Robinson fue la más larga en la historia de Atlanta y Jessie Bates III anotó en un regreso de intercepción de 34 yardas. Impulsados por esas grandes jugadas, los Falcons lideraron 21-0 al medio tiempo y 24-3 al inicio de la segunda mitad.

Matthew Stafford se recuperó de lanzar tres intercepciones para ayudar a los Rams a empatar 24-24. El pase de anotación de 11 yardas de Stafford a Puka Nacua con 2:46 restantes empató el juego.

Los Falcons (7-9) extendieron su racha ganadora a tres juegos mientras Robinson también estableció el récord de los Falcons por la mayor cantidad de yardas desde la línea de golpeo en una temporada.

Los Rams (11-5) perdieron su segundo partido consecutivo. Comenzaron la semana liderando la NFL en anotaciones y yardas y fueron dejados en cero en la primera mitad. Después de ir perdiendo 21-0 al medio tiempo, los Rams fueron mantenidos fuera de la zona de anotación hasta el pase de touchdown de 27 yardas de Stafford a Terrance Ferguson al final del tercer cuarto.

Los Ángeles redujo la ventaja de Atlanta a 24-17 cuando Emmanuel Forbes Jr. bloqueó un intento de gol de campo de 37 yardas de Gonzalez y Jarred Verse devolvió la recuperación 76 yardas para un touchdown. Fue el primer bloqueo de patada de los Rams devuelto para un touchdown desde 1986.

Los Rams abrirán los playoffs en la carretera, un resultado que se estableció después de que los rivales de la NFC Oeste, Seattle y San Francisco, ganaran el domingo. Entraron a la noche como el sembrado número cinco de la NFC y su motivación contra los Falcons era proteger ese lugar y el enfrentamiento de primera ronda contra un equipo de la NFC Sur, ya sea Carolina o Tampa Bay.

