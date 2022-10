Roberto San Martín confiesa cómo ha sido trabajar junto a Alexis Valdés

"Una de las razones por las que yo me fui de Miami y lo digo sin que me quede nada, fue por ese tipo de llamadas, ese tipo de conversaciones"

Esta no es la primera vez que San Martín alude a las diferencias que ha mantenido a lo largo de los años con el intérprete de “Nereida”, pero esta vez se abrió con su público y contó algunas de las interioridades en las negociaciones de trabajo.

Además, aseguró que llegó un punto en el que los roces y diferencias entre él, Alexis y Claudia, quien es la productora de las obras de su esposo, fue prácticamente insostenible.

“Una de las razones por las que yo me fui de Miami y lo digo sin que me quede nada, fue por ese tipo de llamadas, ese tipo de conversaciones, ese tipo de cosas y situaciones y fue un momento que le dije a Alicia: ¡Ya!”, precisó el actor.

Según refirió Roberto, durante uno de los éxitos de Valdés en el teatro, Oficialmente Gay I, fue siendo desplazado sin que nadie se tomara un minuto para explicarle qué estaba ocurriendo, a pesar de ser él quien había sacado a flote la obra después de que Mijail Mulkay se retirara del proyecto.

Pero Roberto no es el único que ha expuesto sus diferencias con Valdés, sino que varios artistas cubanos han salido a respaldar a Otaola, quien explicó en su programa que Valdés hizo con él “la bajeza más grande que puede hacer un creador de contenidos” al reportarlo en YouTube.

Voy a cerrar ese capítulo en mi vida, porque no soy yo quien necesita promoción, por eso hoy termino con este capítulo. Y la próxima vez que me veas promocionando, invitando o refiriendo algo que tenga que ver con él, me puedes escupir la cara”, aseguró Otaola.

Otros que también se han pronunciado sobre esta polémica fueron Los Pichy Boys, quienes opinaron “Alexis, amigo, tú no puedes hacerle eso a Otaola e irte de rositas. Tú no le puedes meter a Otaola esa presión y pensar que no va a pasar nada. Otaola va hasta el final y con él hay que batirse”, dijeron.

Respuesta de Alexis Valdés

En una entrevista ofrecida en el programa Destino Talk, Alexis Valdés se defendió de las acusaciones hechas en su contra y aseguró: “Cuando alguien hable mal de ti en las redes sociales, debes aplicar la regla de los signos de las matemáticas: positivo por positivo da positivo, negativo por negativo da positivo y positivo por negativo da negativo”, fue su enigmático mensaje.

Fuente: periodicocubano.com