Roberto Carlos sale del hospital en Brasil tras procedimiento cardíaco

Roberto Carlos, ex jugador de la selección de Brasil y del Real Madrid, es entrevistado por el actor Danny Ramirez durante el sorteo de la Copa del Mundo FIFA 2026, el 5 de diciembre de 2025, en en el Kennedy Center, en Washington. (Mandel Ngan/Pool Photo vía AP) AP

A Roberto Carlos, de 52 años, se le detectó una obstrucción cardíaca el lunes y se le recomendó realizarse una angioplastia coronaria el mismo día. El procedimiento es mínimamente invasivo y ensancha las arterias del corazón que están bloqueadas o estrechadas.

Roberto Carlos, uno de los laterales izquierdos más ofensivos de todos los tiempos, ganó 125 partidos con la selección de Brasil y jugó durante 11 años en el Madrid. Fue miembro de los equipos de Brasil en la Copa del Mundo que llegaron a la final en 1998 y ganaron en 2002. También ayudó a Brasil a ganar la Copa América en 1997 y 1999.