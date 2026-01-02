americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Roberto Carlos sale del hospital en Brasil tras procedimiento cardíaco

SAO PAULO (AP) — El exastro de Brasil y del Real Madrid, Roberto Carlos, fue dado de alta del hospital tras someterse a una cirugía cardíaca esta semana.

Roberto Carlos, ex jugador de la selección de Brasil y del Real Madrid, es entrevistado por el actor Danny Ramirez durante el sorteo de la Copa del Mundo FIFA 2026, el 5 de diciembre de 2025, en en el Kennedy Center, en Washington. (Mandel Ngan/Pool Photo vía AP)
Roberto Carlos, ex jugador de la selección de Brasil y del Real Madrid, es entrevistado por el actor Danny Ramirez durante el sorteo de la Copa del Mundo FIFA 2026, el 5 de diciembre de 2025, en en el Kennedy Center, en Washington. (Mandel Ngan/Pool Photo vía AP) AP

El Hospital Vila Nova Star hizo el anuncio el viernes sin dar más detalles.

A Roberto Carlos, de 52 años, se le detectó una obstrucción cardíaca el lunes y se le recomendó realizarse una angioplastia coronaria el mismo día. El procedimiento es mínimamente invasivo y ensancha las arterias del corazón que están bloqueadas o estrechadas.

El exdefensa fue inicialmente ingresado en cuidados intensivos debido a protocolos médicos.

Roberto Carlos, uno de los laterales izquierdos más ofensivos de todos los tiempos, ganó 125 partidos con la selección de Brasil y jugó durante 11 años en el Madrid. Fue miembro de los equipos de Brasil en la Copa del Mundo que llegaron a la final en 1998 y ganaron en 2002. También ayudó a Brasil a ganar la Copa América en 1997 y 1999.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

🚨 TRAGEDIA PASIONAL ENTRE CUBANOS EN MISSOURI: Exnovio mata a su expareja y a su nueva pareja y luego se suicida

🚨 TRAGEDIA PASIONAL ENTRE CUBANOS EN MISSOURI: Exnovio mata a su expareja y a su nueva pareja y luego se suicida

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

ARCHIVO – Páginas de healthcare.gov, el sitio web de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, en la pantalla de una computadora en Nueva York, el 19 de agosto de 2025. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo)

Millones de estadounidenses enfrentan aumentos en costos de salud tras expiración de subsidios

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter