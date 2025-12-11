americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Roban 600 artefactos del Imperio Británico en un museo

LONDRES (AP) — Más de 600 artefactos relacionados con la historia del Imperio Británico y la Mancomunidad han sido robados de la colección del Museo de Bristol, informó la policía el jueves al publicar imágenes de cuatro sospechosos.

La fuerza policial de Avon y Somerset indicó que los objetos con "significativo valor cultural" fueron sustraídos de un edificio de almacenamiento en las primeras horas del 25 de septiembre.

La fuerza expresó su deseo de hablar con cuatro hombres en relación con el robo y solicitó información al público.

No estaba claro por qué se hacía el llamado más de dos meses después del crimen.

"El robo de muchos artículos que tienen un valor cultural significativo es una pérdida importante para la ciudad", declaró el detective Dan Burgan.

"Estos artículos, muchos de los cuales fueron donaciones, forman parte de una colección que ofrece una visión de una parte compleja de la historia británica, y esperamos que los miembros del público puedan ayudarnos a llevar a los responsables ante la justicia".

La ciudad portuaria de Bristol, a 195 kilómetros (120 millas) al suroeste de Londres, desempeñó un papel importante en el comercio transatlántico de esclavos. Los barcos con base en la ciudad transportaron al menos a medio millón de africanos a la esclavitud antes de que Gran Bretaña prohibiera el comercio de esclavos en 1807. Muchos habitantes de Bristol del siglo XVIII ayudaron a financiar el comercio y compartieron las ganancias, que también construyeron elegantes casas y edificios georgianos que aún salpican la ciudad.

Fue el centro de atención y debate internacional en 2020, cuando manifestantes contra el racismo derribaron una estatua del comerciante de esclavos del siglo XVII Edward Colston de su pedestal en la ciudad y la arrojaron al río Avon.

La estatua vandalizada fue posteriormente recuperada y puesta en exhibición en un museo.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

Destacados del día

EEUU publica imágenes del mayor operativo de incautación petrolera frente a Venezuela: confiscan buque iraní vinculado al financiamiento terrorista

EEUU publica imágenes del mayor operativo de incautación petrolera frente a Venezuela: confiscan buque iraní vinculado al financiamiento terrorista

María Corina Machado reaparece en Oslo tras un año en la clandestinidad y desata ovación frente al Grand Hotel

María Corina Machado reaparece en Oslo tras un año en la clandestinidad y desata ovación frente al Grand Hotel

Conmoción en el exilio: Hallan sin vida a joven cubana desaparecida en Illinois y arrestan a presunto asesino

Conmoción en el exilio: Hallan sin vida a joven cubana desaparecida en Illinois y arrestan a presunto asesino

ARCHIVO - El portaaviones USS Dwight D. Eisenhower y otros buques de guerra cruzan el Estrecho de Ormuz hacia el Golfo Pérsico el domingo 26 de noviembre de 2023. (Técnico de Información de Segunda Clase Ruskin Naval/U.S. Navy vía AP, archivo)

Trump anuncia incautación de buque petrolero frente a Venezuela: el buque iba rumbo a Cuba

Suben a 44 los muertos por chikungunya y dengue en Cuba

Suben a 44 los muertos por chikungunya y dengue en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter