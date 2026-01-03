americateve

RJ Barrett anota 29 puntos, su máximo número de la temporada, y Raptors vencen 134-117 a Hawks

TORONTO (AP) — RJ Barrett anotó 29 puntos, su máximo número de la temporada, mientras que Brandon Ingram aportó esa misma cantidad y los Raptors de Toronto vencieron el sábado 134-117 a los Hawks de Atlanta, en el primero de dos duelos consecutivos entre ambos equipos.

RJ Barrett (izquierda) y Brandon Ingram, de los Raptors de Toronto, festejan en el partido ante los Hawks de Atlanta, el sábado 3 de enero de 2026 (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)
RJ Barrett (izquierda) y Brandon Ingram, de los Raptors de Toronto, festejan en el partido ante los Hawks de Atlanta, el sábado 3 de enero de 2026 (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)

Scottie Barnes anotó 20 puntos e Immanuel Quickley añadió 15 por los Raptors, quienes han ganado cinco encuentros consecutivos contra los Hawks y tres de cuatro compromisos en general. Sandro Mamukelashvili logró 13 puntos, 12 rebotes y un récord personal de ocho asistencias.

Barrett anotó ocho puntos por Toronto, que estaba un punto arriba al final del tercer cuarto y abrió el último periodo con una racha de 16-0 para tomar una ventaja de 123-106 con 7:18 restantes. Los Raptors tienen un récord de 17-1 esta temporada cuando llegan al cuarto final con ventaja.

Atlanta falló seis tiros consecutivos de campo al comenzar el último período antes de que Nickeil Alexander-Walker conectara un triple con 6:49 por jugar.

Alexander-Walker terminó con 31 puntos, Jalen Johnson añadió 30, mientras que Dyson Daniels totalizó 20 unidades y 12 asistencias por los Hawks.

Atlanta se convirtió en el primer equipo esta temporada en mantener a los Knicks de Nueva York con menos de 100 puntos para derrotarlos el viernes en el Madison Square Garden, pero no pudo repetir ese esfuerzo defensivo contra Toronto.

Los Hawks han permitido 125 puntos o más en cada una de sus últimas diez derrotas.

