americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

RJ Barrett anota 21 puntos en la victoria de los Raptors 107-100 sobre los Jazz

TORONTO (AP) — RJ Barrett anotó 21 puntos, Sandro Mamukelashvili añadió 20 y los Raptors de Toronto vencieron el domingo por la noche 107-100 al Jazz de Utah para comenzar una serie de cinco partidos en casa.

Scottie Barnes (4), de los Raptors de Toronto, hace un gesto de dolor tras recibir una falta durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra el Jazz de Utah en Toronto, el domingo 1 de febrero de 2026. (Sammy Kogan/The Canadian Press vía AP)
Scottie Barnes (4), de los Raptors de Toronto, hace un gesto de dolor tras recibir una falta durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra el Jazz de Utah en Toronto, el domingo 1 de febrero de 2026. (Sammy Kogan/The Canadian Press vía AP) AP

Brandon Ingram sumó 19 puntos para ayudar a Toronto a romper una racha de dos derrotas consecutivas. Immanuel Quickley tuvo 17 puntos.

Scottie Barnes celebró su inclusión en su segundo Juego de Estrellas de la NBA con 14 puntos y nueve rebotes. Barnes se lastimó el pie izquierdo con 4:48 restantes después de un robo. Se retiró 22 segundos después, solo para regresar en los últimos 3:05.

Lauri Markkanen tuvo 27 puntos y 11 rebotes para Utah. Los Jazz han perdido seis partidos consecutivos, la peor racha de la temporada.

Isaiah Collier añadió 19 puntos, y Jusuf Nurkic tuvo 11 puntos y 13 rebotes.

Los Raptors igualaron sus 30 victorias de la temporada pasada con 31 juegos restantes.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein. (AP foto/Jon Elswick)

Surgen nombres famosos y detalles de investigaciones previas en los últimos archivos de Epstein

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la ceremonia de apertura del nuevo año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas, Venezuela, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Venezuela anuncia ley de amnistía que apunta a la liberación masiva de presos por motivos políticos

Luigi Mangione, el acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, en el tribunal en Nueva York el 18 de diciembre del 2025. (Shannon Stapleton/Pool Photo via AP)

Jueza prohíbe a fiscales buscar la pena de muerte contra acusado de matar a CEO de UnitedHealthcare

Destacados del día

Trump confirma contactos con altos funcionarios del régimen cubano para una salida del poder y La Habana guarda silencio

Trump confirma contactos con altos funcionarios del régimen cubano para una salida del poder y La Habana guarda silencio

EEUU condena acto de repudio VIOLENTO contra Mike Hammer y exige al régimen cubano detener el acoso a diplomáticos

EEUU condena acto de repudio VIOLENTO contra Mike Hammer y exige al régimen cubano detener el acoso a diplomáticos

Régimen cubano organiza violento acto de repudio contra Mike Hammer en Camagüey

Régimen cubano organiza violento acto de repudio contra Mike Hammer en Camagüey

Manuel Marrero: Hay reservas para enfrentar los desafíos de Cuba en 2026

Manuel Marrero: "Hay reservas para enfrentar los desafíos de Cuba en 2026"

Papa León XIV rompe el silencio y pide a Trump y a Díaz-Canel evitar una escalada contra Cuba

Papa León XIV rompe el silencio y pide a Trump y a Díaz-Canel evitar una escalada contra Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter