americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rivers no descarta que Antetokounmpo vuelva esta temporada con los Bucks

MILWAUKEE (AP) — El entrenador de Milwaukee Doc Rivers, reiteró el viernes que los Bucks no tienen planes de dejar fuera a Giannis Antetokounmpo por el resto de la temporada, aunque sigue siendo incierta la fecha de regreso del astro dos veces nombrado el Jugador Más Valioso tras una distensión de pantorrilla.

El alero de los Bucks de Milwaukee Giannis Antetokounmpo observa el juego ante los Pacers de Indiana desde la banca el viernes 6 de febrero del 2026. (AP Foto/Aaron Gash)
El alero de los Bucks de Milwaukee Giannis Antetokounmpo observa el juego ante los Pacers de Indiana desde la banca el viernes 6 de febrero del 2026. (AP Foto/Aaron Gash) AP

Rivers habló sobre el tema durante las entrevistas previas al partido de los Bucks, un día después de la fecha límite de traspasos. El futuro de Antetokounmpo había sido el centro de atención en toda la liga en las semanas previas.

“Va a jugar cuando esté sano”, afirmó Rivers. “Sólo tenemos que asegurarnos de que esté saludable. Se está acercando. Está entrenando. Se ve bien. Diría que, con suerte, más pronto que tarde”.

Los Bucks, que están en el 12mo puesto de la Conferencia Este, podrían potencialmente mejorar su posición en el draft si continúan dando reposo a Antetokounmpo.

Milwaukee comenzó el viernes con un récord de 15-15 con Antetokounmpo y 5-14 sin él.

El griego no ha jugado desde que sufrió una distensión en la pantorrilla derecha el 23 de enero. Aquella noche, aventuró que se perdería de cuatro a seis semanas, aunque los Bucks no han dado ningún plazo.

Ya sea que Antetokounmpo juegue o no, su mera presencia después de la fecha límite de canjes levantó el ánimo de los Bucks. Toda la campaña han lidiado con los informes de que su estrella estaba a punto de irse.

Al pasar la fecha límite, Antetokounmpo publicó en las redes sociales el mensaje: “las leyendas no persiguen, atraen”, acompañado de un meme de la escena de la película “El lobo de Wall Street” en la que el personaje de Leonardo DiCaprio grita repetidamente: “No me voy”.

“Creo que fue un alivio”, expresó Rivers. “Creo que el tuit de Giannis fue algo unificador para todos los jugadores también”.

En realidad, la incertidumbre sobre el futuro de Antetokounmpo sólo se ha pospuesto un poco. Podría quedarse con los Bucks sólo unos meses más o por años.

En octubre es elegible para firmar una extensión de contrato de cuatro años por hasta 275 millones de dólares. Antetokounmpo tiene un año restante en la extensión de tres años y 186 millones de dólares que firmó en 2023, aunque también tiene una opción de jugador de 62,8 millones de dólares para 2027-28.

Antetokounmpo ha dicho repetidamente que le encanta jugar en Milwaukee, pero también ha hablado sobre cuánto quiere jugar en un equipo que pueda ganar títulos. Lideró a los Bucks a la conquista de su primer cetro en medio siglo en 2021.

Aunque Milwaukee ha hecho muchos movimientos diseñados para buscar más campeonatos en los últimos años, los Bucks han perdido en la primera ronda de los playoffs en cada una de las últimas tres temporadas.

La misión del gerente general Jon Horst es mostrarle a Antetokounmpo que los Bucks pueden volver a la contienda por el título rápidamente si el alero, nueve veces All-NBA, se queda.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

Régimen cubano anuncia programa especial para explicar medidas ante crisis de combustible y presiones de EE. UU.

Régimen cubano anuncia programa especial para explicar medidas ante crisis de combustible y presiones de EE. UU.

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

Minorkys Hoyos Ruiz enciende carbón para cocinar la cena el martes 3 de febrero de 2026, durante un apagón programado con el fin de racionar la energía en Santa Cruz del Norte, sede de una de las centrales termoeléctricas más grandes de Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa)

EEUU ayudará a Cuba con 6 millones de dólares mientras Díaz-Canel lo acusa de "bloqueo energético"

Buses La Habana Cuba

Colapsa el transporte en La Habana: crisis de combustible deja a la capital cubana sin ómnibus

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter