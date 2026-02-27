River Plate sondea a Coudet para suceder a Gallardo como técnico

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, agradece al público durnte su partido de despedida ante Banfield, el jueves 26 de febrero de 2026 (AP Foto/Gustavo Garello) AP

Christian Bragarnik, representante del “Chacho” Coudet, confirmó que recibió el viernes el llamado del presidente del club “millonario”, Stéfano Di Carlo, quien le manifestó que “es uno de los candidatos que van a evaluar”.

“Me preguntó cuál era su situación y me pidió tener una entrevista con él ”, reveló Bragarnik en diálogo con las cadenas ESPN y TyC Sports. “A partir de eso hay un montón de cosas por definir”.

Los contactos formales con el entorno de Coudet ocurrieron un día después del último partido de Gallardo al frente de River, con victoria 3-1 sobre Banfield por la séptima fecha de la liga local.

El “Muñeco”, el entrenador más ganador en la historia de River con 14 vueltas olímpicas, entre ellas dos Copas Libertadores (2015 y 2018), anunció a principios de esta semana que daba por terminado su segundo ciclo tras atravesar una racha de 12 derrotas en los últimos 20 partidos del campeonato local, igualando la peor marca en la historia del popular club argentino.

A Coudet la posibilidad de dirigir a River, donde jugó entre 1999 y 2002, “seguramente lo seduce”, reveló Bragarnik.

“Creo que es algo que a él le interesa. Después habrá que ver si se da todo”, indicó.

Si finalmente River se decidiera por él, Coudet debería arreglar su salida del Alavés, donde tiene contrato hasta mitad de año. “No hay clausula de rescisión. En este caso, será un acuerdo entre los clubes o la renuncia. El club (Alavés) tiene la posibilidad de pedir indemnización por rotura de contrato”, detalló el representante.

El interés de River por Coudet, de 51 años, le llega en un momento incómodo para Alavés, que pelea por no descender. Este viernes perdió 2-0 con Levante, un rival directo.

River no se pronunció oficialmente sobre las gestiones para suceder a Gallardo.

Los otros candidatos mencionados son Hernán Crespo, actualmente en el Sao Paulo de Brasil, y Santiago Solari, director de fútbol del Real Madrid.

Por lo pronto, el plantel profesional del conjunto millonario quedará interinamente a cargo de Marcelo Escudero, actual entrenador del equipo de reserva. River visitará el lunes a Independiente Rivadavia por la octava fecha de la liga.

