River Plate confirma a Eduardo Coudet como técnico para suceder a Gallardo

BUENOS AIRES (AP) — Eduardo Coudet, el entrenador argentino que ha dirigido con éxito en su país y que ha transitado por equipos de México, Brasil y España con distinta suerte, asumirá como nuevo técnico de River Plate en reemplazo nada menos de Marcelo Gallardo, el más ganador en la historia del club millonario.

Los hinchas de River Plate muestran camisetas de Marcelo Gallardo, quien se despidió como técnico del club el jueves 26 de febrero de 2026 (AP Foto/Gustavo Garello)
En Buenos Aires, el presidente de River, Stefano Di Carlo, confirmó el martes la contratación de Coudet y que el vínculo será hasta diciembre de 2027. En simultáneo, el Alavés de España anunció la desvinculación del técnico argentino y la designación en su lugar de Quique Sánchez Flores.

River se quedó sin técnico luego que Gallardo, el más ganador de la institución con 14 vueltas olímpicas, entre ellas dos Copas Libertadores (2015 y 2018), anunciara la semana pasada que daba por terminado su segundo ciclo tras atravesar una racha de 12 derrotas en los últimos 20 partidos del campeonato local, igualando la peor marca en la historia del popular club argentino.

“Fuimos derecho a buscar a Coudet, sin ningún tipo de escala”, reveló Di Carlo en entrevista con la cadena ESPN. El dirigente destacó que Coudet cumplía como primer requisito “ser de la casa” en referencia a su paso como jugador millonario entre 1999 y 2002.

“Tiene el diferencial de haber campeonado en Argentina con lo que eso significa… Es un metódico, un trabajador, es una persona obsesiva de lo que hace. Acá la exigencia de River no permite que alguien flote”, acotó Di Carlo.

Coudet, de 51 años, debutó como entrenador en Rosario Central, donde fue dos veces subcampeón de la Copa Argentina. Tras un breve paso por Tijuana de México, asumió al frente de Racing Club y ganó dos títulos locales.

Su carrera continuó en Internacional y Atlético Mineiro de Brasil, Celta de Vigo y Alavés, ambos de España. En este último, peleaba por no descender.

Coudet será presentado el miércoles y debutará de visitante ante Huracán el jueves 12 de marzo por la décima fecha de la liga local.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

