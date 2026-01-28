River Plate anuncia ampliación y techado de su estadio Monumental para Mundial 2030

Compartir en:









La obra comenzará en abril de este año y tendrá un plazo aproximado de 36 meses, con un costo estimado que superará los 100 millones de dólares, anunció el club millonario el miércoles en un comunicado.

El estadio Monumental de Buenos Aires, el más grande de Sudamérica con capacidad actual para unos 85.000 fanáticos, será sede de la Copa del Mundo 2030 que por primera vez en la historia contará con seis co-anfitriones de tres continentes diferentes: Argentina, Paraguay, Uruguay por América; España y Portugal por Europa y Marruecos por África.

Allí Argentina ganó su primer Mundial en 1978 y se suelen disputar los partidos de la Albiceleste de Lionel Messi en eliminatorias.

River construirá una nueva bandeja 360° que permitirá incorporar unos 16.000 lugares adicionales. Una vez concluida la obra, el Monumental se convertirá en uno de los estadios de fútbol más grandes del mundo. Actualmente, ese escalafón lo lidera el estadio Rungrado 1 de Mayo de Pyongyang, Corea del Norte, con 114.000 butacas.

La obra estará a cargo de la empresa alemana Schlaich Bergermann Partner (SBP), partícipe de otros proyectos icónicos como los estadios Maracaná en Río de Janeiro, Santiago Bernabéu y Metropolitano en Madrid, el Tottenham Hotspur en Londres y el Allianz Arena en Múnich.

Según el club, se verán afectados un máximo de tres partidos de local durante los tres años que dure el proyecto.

El presidente de River, Stefano Di Carlo, afirmó que la obra será financiada por bancos internacionales y un nuevo contrato comercial por venta de los derechos de nombre de estadio por los próximos 10 años. “Quiero agradecer especialmente a los de 350.000 socios de River artífices de este momento histórico y de la grandeza de River a lo largo de más de un siglo…que son quienes permiten que River tenga el orgullo, como asociación civil sin fines de lucro, de emprender una obra de esta envergadura”, resaltó el directivo en un mensaje en X. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP