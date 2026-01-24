americateve

River mejora su imagen y vence a Barracas en el debut de temporada

BUENOS AIRES (AP) — River Plate se estrenó de buena manera en la temporada 2026 con una victoria a domicilio el sábado 1-0 sobre Barracas Central en el complicado estadio “Claudio Fabián Tapia” en la primera jornada del Torneo Apertura del fútbol argentino.

Un cabezazo de Gonzalo Montiel tras un gran tiro libre del colombiano Juanfer Quintero a los 58 minutos catapultó al conjunto de Marcelo Gallardo a la cima de la Zona B junto a Independiente Rivadavia de Mendoza. De esta forma, el “Millonario” volvió a triunfar en torneos locales tras seis partidos.

River mostró una versión futbolística mejorada en relación con el cierre de 2025, cuando una seguidilla de pobres actuaciones y malos resultados lo dejaron sin títulos en la temporada y fuera de la Copa Libertadores de este año.

Gallardo, quien celebró recientemente su cumpleaños 50, incluyó como titulares a las tres incorporaciones realizadas hasta la fecha, todas ellas provenientes de Brasil: el lateral uruguayo Matías Viña (Flamengo) y los volantes Fausto Vera (Atlético Mineiro) y Aníbal Moreno (Palmeiras).

El mediocampo, que había sido el talón de Aquiles del equipo en 2025, lució totalmente renovado, con la presentación de Tomás Galván —quien regresó de su paso a préstamo en Vélez Sarsfield-- junto a Vera y Moreno, este último a la postre figura del encuentro disputado en Buenos Aires bajo un calor tórrido.

El colombiano Kevin Castaño quedó fuera inclusive del banco de suplentes debido a una gastroenterocolitis, según informaron medios locales.

Además, Franco Armani no se recuperó de su desgarro y fue reemplazado por Santiago Beltrán, quien debutó oficialmente en el arco “millonario”.

River dominó casi a su antojo el primer tiempo. Laterales lanzados al ataque, volantes que rompían —con el capitán Quintero como director de orquesta-- y la movilidad de los atacantes plasmaron su superioridad.

Mientras tanto, el limitado pero aguerrido Barracas Central de Rubén Insúa jugó de acuerdo con sus antecedentes: muy comprimido en su propia área, con el contraataque como única apuesta.

Con todo, River volvió a padecer en los primeros 45 minutos la anemia de gol que caracterizó su semestre pasado. La falta de un goleador volvió a hacerse notoria.

Una volea de Sebastián Driussi bien defendida por el arquero Marcelo Miño y una definición de Vera que dio en la mano de Gastón Campi y motivó el reclamo de penal, fueron las situaciones más claras para la visita.

El complemento arrancó con una tónica similar, solo que el conjunto de Gallardo encontró en la pelota parada la llave para romper el cerco: la magnífica pegada de Quintero y la inteligencia de Montiel para desmarcarse y conectar de cabeza su 12mo gol con la camiseta de la banda roja redundaron en la ventaja del “Millonario” y obligaron al “Guapo” a abandonar la trinchera.

Con más espacio, River, que en 2026 deberá conformarse con disputar la Copa Sudamericana al igual que Barracas, dilapidó varias oportunidades netas y sobre el final terminó sufriendo por no saber cuidar la pelota.

“Estoy agradecido al club y a mis compañeros por recibirme con tanto cariño, eso ayudó a adaptarme rápido”, indicó Moreno. “Tratamos de imponer nuestro juego y gracias a Dios se nos dio”.

Boca Juniors debutará el domingo recibiendo a Deportivo Riestra en La Bombonera, por la Zona A.

FUENTE: AP

