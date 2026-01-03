americateve

Riqui Puig se somete a cirugía de ligamento cruzado y volvería en 2027 a la MLS

LOS ÁNGELES (AP) — El centrocampista del Galaxy de Los Ángeles Riqui Puig, se ha sometido a una cirugía reconstructiva del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

ARCHIVO - Riqui Puig, del Galaxy de Los Ángeles, festeja tras anotar en un partido de la MLS, el 1 de noviembre de 2024, ante los Rapids de Colorado (AP Foto/David Zalubowski, archivo)
El equipo confió el sábado en que Puig se recupere completamente y esté listo para reincorporarse al equipo de la MLS para el inicio de la temporada de 2027, en julio de ese año.

La cirugía se realizó en Barcelona, poco más de un año después de un procedimiento similar a finales de 2024, que obligó a Puig a perderse toda la temporada de 2025.

Puig se lesionó originalmente en la Final de la Conferencia Oeste de 2024 en Carson, California, donde dio la asistencia del gol de la victoria por 1-0 sobre los Sounders de Seattle. El Galaxy terminó conquistando su sexto título de la MLS sin que él jugara.

El español Puig sumó 17 goles y 20 asistencias en 36 partidos con el Galaxy en 2024.

FUENTE: AP

