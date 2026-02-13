Ring, de Amazon, cancela alianza con empresa de vigilancia tras críticas por anuncio en Super Bowl

ARCHIVO - Una persona pulsa el timbre de su cámara Ring, el 16 de julio de 2019, en Wolcott, Connecticut. (AP Foto/Jessica Hill/Archivo) AP

El anuncio se produce tras una ola de críticas que estalló después de un anuncio de Ring emitido durante el Super Bowl en el que un perro perdido es encontrado gracias a una red de cámaras, lo que avivó temores de una sociedad distópica de vigilancia.

Pero esa función, llamada Search Party, no estaba relacionada con Flock. Y el anuncio de Ring no cita el anuncio como motivo de la “decisión conjunta” de cancelar el acuerdo.

Ring y Flock indicaron el año pasado que planeaban trabajar juntas para dar a los propietarios de cámaras Ring la opción de compartir sus grabaciones de video en respuesta a solicitudes de la policía que fueran realizadas a través de una función de Ring conocida como Community Requests.

“Tras una revisión exhaustiva, determinamos que la integración planificada con Flock Safety requeriría significativamente más tiempo y recursos de lo previsto”, dice el comunicado de Ring.

“La integración nunca se lanzó, por lo que nunca se enviaron a Flock Safety videos de clientes de Ring”, asevera.

Flock reiteró que nunca recibió videos de clientes de Ring, y que poner fin a la integración prevista fue una decisión mutua que permite a ambas empresas “servir mejor a sus respectivos clientes”. En un comunicado, Flock añadió que “sigue dedicada a apoyar a las agencias de seguridad pública con herramientas totalmente configurables según las leyes y políticas locales”.

Flock es uno de los mayores operadores del país de sistemas automatizados de lectura de matrículas. Sus cámaras están instaladas en miles de comunidades de Estados Unidos y capturan miles de millones de fotos de matrículas cada mes. La empresa ha enfrentado críticas de la opinión pública en medio de las redadas migratorias del gobierno de Trump. Pero Flock sostiene que no se asocia con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ni subcontrata con ninguna agencia del Departamento de Seguridad Nacional para otorgarle acceso directo a sus cámaras. La empresa pausó el año pasado programas piloto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y con Investigaciones de Seguridad Nacional.

Aun así, Flock afirma que no es dueña de los datos captados por sus cámaras; lo son sus clientes. Por lo tanto, si un departamento de policía, por ejemplo, decide colaborar con una agencia federal como ICE, “Flock no tiene capacidad de anular esa decisión”, señala la empresa en su sitio web.

En el anuncio del Super Bowl, un perro perdido es hallado con ayuda de la función Search Party de Ring, que, según la empresa, puede “reunir a perros perdidos con sus familias y rastrear incendios forestales que amenazan a tu comunidad”. El clip muestra al perro siendo rastreado por cámaras en todo un vecindario mediante inteligencia artificial.

Los espectadores recurrieron a las redes sociales para criticarlo por considerarlo siniestro, lo que llevó a muchos a preguntarse si se usaría para rastrear a humanos y a decir que desactivarían la función.

La Electronic Frontier Foundation, una organización sin fines de lucro que se centra en las libertades civiles relacionadas con la tecnología digital, afirmó esta semana que los estadounidenses deberían sentirse inquietos ante la posible pérdida de privacidad.

“Amazon Ring ya integra identificación biométrica, como el reconocimiento facial, en sus productos mediante funciones como ‘Familiar Faces’, que depende de escanear los rostros de quienes están a la vista de la cámara y compararlos con una lista de rostros previamente guardados y previamente aprobados”, escribió a fundación el martes. “No hace falta mucho para imaginar que Ring termine combinando estas dos funciones: el reconocimiento facial y las búsquedas en el vecindario”.

El senador demócrata Edward Markey también instó a Amazon a discontinuar su tecnología “Familiar Faces”.

En una carta publicada dirigida al director general de Amazon, Andrew Jassy, Markey escribió que la reacción contra el comercial del Super Bowl “confirmó la oposición pública al monitoreo constante de Ring y a sus algoritmos invasivos de reconocimiento de imágenes”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

