Rinden homenaje a víctimas de falsos positivos en Colombia

“Acá en Colombia la muerte se volvió un paisaje, acá lo quieren justificar (diciendo) que eran delincuentes... si ellos no tienen voz, nosotros vamos a hablar por ellos”, dijo a The Associated Press Beatriz Méndez, madre de Weimar Armando Castro Méndez, quien desapareció en junio de 2004 y luego fue encontrado sin vida y con ropa que solían usar los guerrilleros pero que no le pertenecía.