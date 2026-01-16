americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Riley y el campeón defensor Taylor, entre 5 que comparten la cima del Sony Open

HONOLULÚ (AP) — El viento llegó temprano y se quedó hasta tarde el viernes, en la segunda ronda del Sony Open, que inaugura la temporada de la Gira de la PGA.

Davis Riley agradece al público en el hoyo 18 durante la segunda ronda del Sony Open, el viernes 16 de enero de 2026 en Honolulú (AP Foto/Matt York)
Davis Riley agradece al público en el hoyo 18 durante la segunda ronda del Sony Open, el viernes 16 de enero de 2026 en Honolulú (AP Foto/Matt York) AP

Davis Riley prosperó en las difíciles condiciones de la mañana, al lograr un birdie en el hoyo 18, par cinco, para un 64 y compartir el liderato.

Riley comparte la cima con el campeón defensor Nick Taylor, Kevin Roy, S.H. Kim y Adrien Dumont de Chassart en un acumulado de 131, nueve bajo par, en el Waialae Country Club.

“Creo que estas condiciones están sacando lo mejor de mí porque tienes que ser creativo”, manifestó Riley. "No es como si intentaras hacer swings de golf perfectos cada vez. Definitivamente hay algo de sensación y creatividad".

Taylor enfrentó el viento más fuerte por la tarde, un día después de haber hecho un 62 en condiciones más calmadas para compartir el liderato de la primera ronda con Roy. El canadiense embocó un putt de 25 pies para birdie en el hoyo 15, par cuatro, y uno de 17 pies en el 16, par cuatro.

Trepó así a la cima absoluta, que debió compartir luego de incurrir en un bogey en el 17, par tres.

“El viento era fuerte y con algunas ráfagas”, comentó Taylor. "Muchos de los hoyos tenían viento cruzado, así que era difícil calcular las distancias correctamente. A veces perjudicaba, a veces ayudaba. Casi tenías que sincronizar tus tiros correctamente y tener un poco de suerte también".

La temporada comenzó una semana más tarde de lo habitual porque The Sentry en Kapalua en Maui fue cancelado debido a problemas de agua.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Destacados del día

Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: Esto no es lo que yo esperaba

Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: "Esto no es lo que yo esperaba"

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Derek Rosa, adolescente cubano acusado de matar a su madre en Hialeah, acepta acuerdo de culpabilidad y evita juicio

Derek Rosa, adolescente cubano acusado de matar a su madre en Hialeah, acepta acuerdo de culpabilidad y evita juicio

Cubano embiste patrullas de ICE en TEXAS y hiere a un agente durante intento de fuga

Cubano embiste patrullas de ICE en TEXAS y hiere a un agente durante intento de fuga

Gasolina por debajo de $3 en 43 estados: la Casa Blanca lo festeja con La Gasolina de Daddy Yankee
VIRAL

Gasolina por debajo de $3 en 43 estados: la Casa Blanca lo festeja con La "Gasolina" de Daddy Yankee

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter