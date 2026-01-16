Riley y el campeón defensor Taylor, entre 5 que comparten la cima del Sony Open

Compartir en:









Davis Riley agradece al público en el hoyo 18 durante la segunda ronda del Sony Open, el viernes 16 de enero de 2026 en Honolulú (AP Foto/Matt York) AP

Davis Riley prosperó en las difíciles condiciones de la mañana, al lograr un birdie en el hoyo 18, par cinco, para un 64 y compartir el liderato.

Riley comparte la cima con el campeón defensor Nick Taylor, Kevin Roy, S.H. Kim y Adrien Dumont de Chassart en un acumulado de 131, nueve bajo par, en el Waialae Country Club.

“Creo que estas condiciones están sacando lo mejor de mí porque tienes que ser creativo”, manifestó Riley. "No es como si intentaras hacer swings de golf perfectos cada vez. Definitivamente hay algo de sensación y creatividad".

Taylor enfrentó el viento más fuerte por la tarde, un día después de haber hecho un 62 en condiciones más calmadas para compartir el liderato de la primera ronda con Roy. El canadiense embocó un putt de 25 pies para birdie en el hoyo 15, par cuatro, y uno de 17 pies en el 16, par cuatro.

Trepó así a la cima absoluta, que debió compartir luego de incurrir en un bogey en el 17, par tres.

“El viento era fuerte y con algunas ráfagas”, comentó Taylor. "Muchos de los hoyos tenían viento cruzado, así que era difícil calcular las distancias correctamente. A veces perjudicaba, a veces ayudaba. Casi tenías que sincronizar tus tiros correctamente y tener un poco de suerte también".

La temporada comenzó una semana más tarde de lo habitual porque The Sentry en Kapalua en Maui fue cancelado debido a problemas de agua. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP