americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Riley y Cooper lideran a unos Wizards diezmados para vencer 126-117 a Pistons

DETROIT (AP) — Will Riley anotó 20 puntos, Sharife Cooper agregó 18 y los Wizards de Washington sorprendieron a los Pistons de Detroit, líderes de la Conferencia Este, al derrotarlos el jueves por 126-117.

Bub Carrington, de los Wizards de Washington, elude a Cade Cunningham, de los Pistons de Detroit, el jueves 5 de febrero de 2026 en un partido de la NBA (AP foto/Duane Burleson)
Bub Carrington, de los Wizards de Washington, elude a Cade Cunningham, de los Pistons de Detroit, el jueves 5 de febrero de 2026 en un partido de la NBA (AP foto/Duane Burleson) AP

Los Wizards contaron apenas con 10 jugadores uniformados —Cooper fue uno de los tres con contratos de dos vías— un día después de un intercambio con los Mavericks de Dallas. Aun así vencieron a unos Pistons que habían ganado cinco de seis compromisos.

Washington mejoró a una foja de 14-36, mientras que los Pistons cayeron a 37-13.

Justin Champagnie y Tristan Vukcevic anotaron cada uno 14 puntos por Washington, que ha ganado cuatro de seis duelos desde una racha de nueve derrotas consecutivas. Los Wizards obtuvieron un aporte de 69 puntos de sus reservas.

Cade Cunningham contabilizó 30 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias por los Pistons, que acertaron nueve de 33 tiros de tres puntos (el 27,3%). El pívot estelar Jalen Duren sumó cuatro puntos y tres rebotes en 13 minutos antes de dejar el duelo por molestias de rodilla.

_____

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Congresista Carlos Giménez exige a Delta y American Airlines suspender vuelos a Cuba por riesgo a seguridad y apoyo al régimen

Congresista Carlos Giménez exige a Delta y American Airlines suspender vuelos a Cuba por riesgo a seguridad y apoyo al régimen

Comparecencia EN VIVO de la dictadura cubana no fue en directo: un reloj expone la manipulación del régimen

Comparecencia "EN VIVO" de la dictadura cubana no fue en directo: un reloj expone la manipulación del régimen

Cuba prepara un plan de desabastecimiento agudo de combustible tras bloqueo TOTAL del Petróleo
URGENTE

Cuba prepara un plan de "desabastecimiento agudo de combustible" tras bloqueo TOTAL del Petróleo

Díaz-Canel: Cuba está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos

Díaz-Canel: "Cuba está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter