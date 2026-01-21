americateve

Richard Ledezma cambia de selección de EEUU a México y apunta al Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El lateral derecho Richard Ledezma ha cambiado de selección, dejando a Estados Unidos para jugar con México.

El lateral Richard Ledezma del PSV Eindhoven cabecea el balón durante el partido contra Estrella Roja en la Liga de Campeones, el 21 de enero de 2025, en Belgrado. (AP Foto/Darko Vojinovic)
Ledezma, de 25 años, quien nació en Phoenix de padres mexicanos, jugó para Estados Unidos en el Mundial Sub20 en Polonia y tuvo una aparición con la selección absoluta en un partido amistoso contra Panamá el 16 de noviembre de 2020.

La Federación Mexicana de Fútbol hizo el anuncio el martes por la noche. El cambio se realizó en la Plataforma de Cambio de Asociación de la FIFA.

Ledezma fue incluido en la lista de 27 jugadores de México que fue convocada por el técnico Javier Aguirre la semana pasada para jugar partidos amistosos contra Panamá el jueves y Bolivia el domingo.

Después de militar seis temporadas con el PSV Eindhoven de la Eredivisie de los Países Bajos, Ledezma fichó a principios de este año con el club mexicano Chivas, donde ha sido titular en los primeros tres partidos del torneo Clausura.

Ledezma tiene una oportunidad realista de formar parte del equipo mexicano el Mundial de este año porque Aguirre ha tenido dificultades con la posición de lateral derecho. El entrenador ha probado a media docena de jugadores en esa posición desde que asumió el equipo en agosto de 2024.

