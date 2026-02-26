americateve

Rey de Noruega recibe alta de hospital español tras tratar infección cutánea

OSLO, Noruega (AP) — El rey Harald V de Noruega recibirá el alta de un hospital en las Islas Canarias, en España, tras recibir tratamiento por una infección cutánea que motivó su ingreso a principios de esta semana, informó el jueves el palacio real.

ARCHIVO - El rey Harald V de Noruega sale de la catedral de Notre Dame tras asistir al funeral del gran duque Juan de Luxemburgo, en Luxemburgo, el 4 de mayo de 2019. (Foto AP/Francisco Seco, archivo)
El palacio indicó que Harald, quien cumplió 89 años el fin de semana pasado, será dado de alta del hospital en Tenerife a lo largo del día. Agregó que el rey y la reina Sonia continuarán sus vacaciones privadas y que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre cuándo regresarán a Noruega.

El rey ingresó al hospital el martes y el médico personal del monarca, Bjørn Bendz, viajó a Tenerife el miércoles. Bendz explicó que estaba siendo tratado por una infección cutánea en una de sus piernas.

El comunicado del jueves señaló que Harald respondió bien y se recuperó rápidamente. Añadió que Bendz permanecerá en Tenerife durante unos días para vigilar la evolución.

Hace dos años, el rey enfermó durante unas vacaciones privadas con la reina en Malasia y allí recibió un marcapasos temporal. Harald regresó a Noruega a bordo de un avión medicalizado, donde le colocaron un marcapasos permanente.

Harald es monarca de Noruega desde 1991. Su hospitalización se produjo en un momento turbulento para la familia real noruega.

La princesa heredera Mette-Marit —casada con el heredero al trono, el príncipe heredero Haakon— ha enfrentado un renovado escrutinio en las últimas semanas por sus contactos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Por su parte, el hijo de Mette-Marit de una relación anterior está siendo juzgado actualmente en Oslo por múltiples presuntos delitos, incluyendo acusaciones de violación.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

