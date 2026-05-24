Rey de Marruecos indulta a hinchas senegaleses presos por caótica final de la Copa Africana

ARCHIVO - Hinchas senegaleses chocan con empleados de seguridad tras la marcación de un penal a favor de Marruecos en la final de la Copa Africana, el 18 de enero de 2026 (AP Foto/Youssef Loulidi, archivo) AP

Los 18 aficionados senegaleses fueron condenados en febrero a penas de prisión de hasta un año por cargos que incluían daños a instalaciones deportivas y violencia durante un evento. Algunos ya han cumplido sus condenas.

“Dadas las antiguas relaciones fraternales entre el Reino de Marruecos y la República de Senegal, y con motivo de (la festividad musulmana) Eid al-Adha, el rey Mohammed VI ha concedido generosamente, por razones humanitarias, su indulto real a los seguidores senegaleses condenados por delitos cometidos durante las competiciones de la Copa Africana de Naciones”, anunció el Gabinete Real en un comunicado.

Durante el partido final del torneo en enero, aficionados senegaleses intentaron invadir el campo y jugadores de Senegal se retiraron en señal de protesta por un penalti concedido al anfitrión Marruecos en las postrimerías.

Senegal finalmente ganó el partido 1-0 y levantó el trofeo, pero, en una serie de hechos sin precedentes, la Confederación Africana de Fútbol despojó a Senegal del título y declaró campeón a Marruecos. Senegal informó posteriormente que había apelado la decisión.

La final y sus consecuencias llevaron a altos funcionarios de ambos países a pedir calma durante un repunte de lo que grupos de derechos en Marruecos describieron como “discurso de odio dirigido contra residentes subsaharianos”.

Los líderes de Marruecos y Senegal se comprometieron a mantener lazos amistosos y firmaron decenas de acuerdos destinados a impulsar el comercio y la inversión.

En Marruecos, el rey, como jefe de Estado, tiene la autoridad para conceder indultos y liberar a presos. Cada año, en algunas festividades religiosas y nacionales, emite indultos reales que liberan o reducen las condenas de miles de reclusos, incluidos periodistas, activistas y otros condenados por diversos delitos.

El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, escribió en X: “Nuestros compatriotas detenidos en Marruecos (...) pronto se reunirán con sus familias, gracias a la Gracia Real que Su Majestad el rey Mohammed VI ha concedido generosamente”. Se esperaba que los aficionados senegaleses salieran de Marruecos de inmediato.

Los indultos llegaron menos de 24 horas después de que el presidente senegalés destituyó al primer ministro Ousmane Sonko tras meses de tensión entre ambos, lo que llevó a la dimisión de todos los miembros del gobierno y a su disolución.

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FUENTE: AP