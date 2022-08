Reunión privada entre golfistas abordó sólo mejoras en PGA

Entre los temas principales destacó un futuro con más dinero y una fórmula mediante la cual, los mejores jugadores en la Gira compitan entre sí con más frecuencia.

Por lo demás, los detalles fueron escasos. Los participantes en la reunión exclusiva para golfistas mostraron unidad también en eso: Han guardado silencio desde entonces.

“Pienso que yo estaría muy descontento si viera que uno de los chicos presentes la noche anterior saliera a charlar con ustedes acerca de lo que hemos discutido”, dijo Xander Schauffele. “Eso habría enfrentado un gran rechazo, y a esa gente probablemente no se le volvería a invitar a la reunión. Yo diría que hay aquí un código”.

La reunión marcó una continuación de un encuentro improvisado en el J.P. McManus Pro-Am en Adare Manor, Irlanda, durante la semana del Abierto de Escocia. Participaron ahí algunos de los mejores golfistas de la gira, jóvenes y veteranos, incluso algunos que han firmado ya con LIV Golf, la liga saudí.

El nuevo encuentro fue suficientemente importante para que Woods, quien ha jugado sólo tres veces este año por las lesiones que sufrió en una pierna debido a un accidente automovilístico en febrero de 2021, volara en su avión privado junto con Rickie Fowler, quien no se clasificó para el BMW Championship.

“Pienso que esto demuestra lo mucho que a él le importa la gira y los jugadores que vienen y que forman parte de la siguiente generación”, dijo McIlroy

“Les guste o no, ellos no pueden vender realmente a Tiger Woods ya. La Gira tuvo un trabajo fácil durante 20 años. Ahora no tiene a Tiger. Sí, tiene a un montón de golfistas como nosotros y todos somos buenos, pero no somos Tiger Woods", indicó. “Estamos llegando a una era diferente y sólo tenemos que pensar las cosas de una forma un poco distinta”.

