Retorno de refugiados lleva a Afganistán al límite, advierte la ACNUR

GINEBRA (AP) — El regreso de millones de afganos desde Pakistán e Irán está empujando a Afganistán al borde del colapso, informó el viernes la agencia de la ONU para los refugiados, al describir una escala de retornos sin precedentes.

Un total de 5,4 millones de personas han regresado a Afganistán desde octubre de 2023, en su mayoría desde los dos países vecinos, señaló Arafat Jamal, representante de la Alta Comisión de las Naciones para los Refugiados (ACNUR) en Afganistán, al intervenir en una sesión informativa de la ONU en Ginebra mediante enlace de video desde Kabul, la capital afgana.

“Esto es enorme, y la rapidez y la magnitud de estos retornos han llevado a Afganistán casi al borde”, declaró Jamal.

Pakistán lanzó una amplia ofensiva en octubre de 2023 para expulsar a migrantes sin documentos, instando a quienes estaban en el país a marcharse por su propia voluntad para evitar el arresto y la deportación forzosa, y expulsando por la fuerza a otros. Irán también inició una ofensiva contra los migrantes aproximadamente en la misma época.

Desde entonces, millones han cruzado la frontera hacia Afganistán, incluidas personas que nacieron en Pakistán hace décadas y habían construido allí sus vidas y creado negocios.

Tan solo el año pasado, 2,9 millones de personas regresaron a Afganistán, indicó Jamal, al precisar que fue “la mayor cifra de retornos que hemos presenciado hacia un solo país”.

Los gobernantes talibanes de Afganistán han criticado las expulsiones masivas.

Jamal explicó que Afganistán ya lidiaba con una grave situación humanitaria y un pobre historial de derechos humanos, en particular en lo relativo a mujeres y niñas, y que la llegada masiva de personas —equivalente al 12% de la población— ha sometido al país a una presión severa.

Añadió que, en apenas el mes y medio transcurrido desde el inicio de este año, unas 150.000 personas ya habían regresado a Afganistán.

Las autoridades afganas entregan paquetes de asistencia a quienes retornan, que incluyen algo de ayuda alimentaria, dinero en efectivo, una tarjeta SIM telefónica y transporte hacia partes del país donde podrían tener familiares. Pero los retornos han tensado los recursos en un país que ya tenía dificultades para hacer frente a una economía débil y a los efectos de una severa sequía y de dos terremotos devastadores.

En noviembre, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo dijo que nueve de cada 10 familias en zonas de Afganistán con altas tasas de retorno estaban recurriendo a lo que se conoce como mecanismos negativos de supervivencia: ya sea saltarse comidas, endeudarse o vender sus pertenencias para sobrevivir.

“Nos preocupa profundamente la sostenibilidad de estos retornos”, indicó Jamal señalando que, si bien el 5% de quienes regresan dice que volverá a salir de Afganistán, más del 10% afirma que conoce a alguien que ya se ha ido.

“Estas decisiones de emprender viajes peligrosos no están impulsadas por la falta de deseo de permanecer en el país; al contrario, obedecen a la realidad de que muchos no pueden reconstruir vidas viables y dignas”, subrayó.

Becatoros reportó desde Atenas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

