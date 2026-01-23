americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Retiran del sacerdocio a cura condenado a 14 años por violar a menor de edad en El Salvador

SAN SALVADOR (AP) — El Arzobispado de San Salvador informó el viernes que el cura Jesús Orlando Erazo Gálvez fue retirado definitivamente del ejercicio del sacerdocio luego de concluir el proceso canónico en su contra después de recibir una condena de 14 años de prisión por el delito de violación en contra de un menor de edad.

El proceso contra del padre Erazo Gálvez fue instruido por mandato del Dicasterio para la Doctrina de la Fe — organismo del Vaticano— y llevado en el Tribunal Eclesiástico de la Región Central, donde se dictó sentencia, dijo el Arzobispado en un comunicado.

La sanción eclesial contra el cura tiene lugar luego que en 2024 un tribunal de sentencia de El Salvador lo condenó por el caso de la menor.

Según las investigaciones del Ministerio Público, los hechos ocurrieron en el municipio San Cristóbal, en el departamento de Cuscatlán, en la zona central del país, en diciembre de 2022. Indicó que la víctima, cuya identidad está bajo reserva, asistía a la parroquia que dirigía el sacerdote, “quien con engaños y manipulación coaccionó a la víctima para abusar sexualmente de ella”.

Escobar Alas reveló que el sacerdote llegó a las oficinas del arzobispo y ante el tribunal eclesiástico rindió su declaración de los hechos y como consecuencia fue suspendido de su ejercicio ordinario como sacerdote y se inició un proceso canónico en su contra.

Después de la denuncia interpuesta en marzo de 2023, el Juzgado de Paz de San Cristóbal ordenó la captura del sacerdote, quien en lugar de enfrentar la justicia se dio a la fuga y sigue prófugo. Sin embargo, tras las recientes reformas al Código Procesal Penal que permite realizar juicios a imputados ausentes, el proceso se realizó en su ausencia. El Código Penal del país establece que este tipo de delitos puede ser sancionado con entre 14 a 20 años de prisión.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

Destacados del día

México evalúa frenar los envíos de petróleo a Cuba ante presión de Trump

México evalúa frenar los envíos de petróleo a Cuba ante presión de Trump

Vuelos secretos desde Venezuela a La Habana: Il-96 de Cubana habría repatriado militares y civiles tras la caída de Maduro

Vuelos secretos desde Venezuela a La Habana: Il-96 de Cubana habría repatriado militares y civiles tras la caída de Maduro

Gobierno de Trump niega que ICE arrestara a un niño de 5 años: Fue abandonado por su padre

Gobierno de Trump niega que ICE arrestara a un niño de 5 años: "Fue abandonado por su padre"

ICE arresta al reguetonero cubano El Chulo por antigua orden de deportación

ICE arresta al reguetonero cubano El Chulo por antigua orden de deportación

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter