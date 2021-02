Retiran cargos por conducir alcoholizado a Bruce Springsteen

Frente a un juez y más de 100 espectadores en una videoconferencia, Springsteen se sentó junto al abogado Mitchell Ansell y admitió que sabía que era ilegal consumir alcohol en el parque.

“Me tomé dos ‘shots’ pequeños de tequila”, dijo Springsteen al responder preguntas de un fiscal asistente. El caso llegó a una corte federal porque el parte es considerado propiedad federal.

El magistrado Anthony Mautone multó a Springsteen por 500 dólares por esa falta más 40 dólares en cuotas de la corte.

“Creo que puedo pagar eso inmediatamente su señoría”, dijo Springsteen a Mautone.

En un comunicado por escrito Ansell dijo que Springsteen “está complacido con el resultado” de la audiencia en la corte.

De acuerdo con un documento sobre la probable causa, escrito por la policía al momento del incidente, Springsteen dijo a un policía que se había tomado dos “shots”, o tragos pequeños conocidos en México (de donde es el tequila) como caballitos, en los 20 minutos anteriores. Pero no quiso hacer una prueba preliminar de alcoholemia antes de que fuera arrestado. Mautone dijo el miércoles que la prueba preliminar no es un requisito y no es admisible en la corte.

Cuando le hicieron la prueba de aliento en la estación de guardias del parque, el alcohol en la sangre de Springsteen era de .02, un cuarto del límite legal en Nueva Jersey, dijeron los fiscales el miércoles.

El policía escribió que vio a Springsteen tomar un trago de tequila y después subirse en su motocicleta. El oficial escribió que el rockero “olía fuertemente a alcohol” el 14 de noviembre “y tenía ojos llorosos”, y que había una botella de Tequila Patrón que estaba “completamente vacía”.

El reporte describió a Springsteen como “visiblemente oscilando hacia atrás y adelante” durante una prueba de sobriedad en el sitio y dijo que rechazó hacer una prueba inicial de alcoholemia.

Después de las noticias del arresto Jeep puso en pausa un comercial que se presentó en el Super Bowl con Springsteen en Kansas instando a la gente a encontrar concordia. Jeep dijo que pondría en pausa el comercial “hasta que los hechos reales se establecieran”.

Springsteen se presentó el 20 de enero como parte de la ceremonia de investidura del presidente Joe Biden interpretando “Land of Hope and Dreams” frente al Memorial Lincoln.

